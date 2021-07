Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rynek smartwatchy rozwija się bardzo dynamicznie, zarówno pod względem sprzedaży, jak i możliwości poszczególnych modeli. Urządzenia z kategorii wearables w swojej ofercie posiada również marka Maxcom. Firma postanowiła zweryfikować potrzeby polskiego konsumenta, aby w oparciu o nie stworzyć smartwatch. Tak powstał najnowszy model Maxcom FW46 Xenon. Wyposażono go m.in. wyświetlacz 1.3”, baterię o pojemności 200 mAh, która zapewnia do dwóch tygodni działania, a jego odporność na wodę i pył określa norma IP67. Smartwatch ten posiada m.in. moduł EKG, monitor pracy serca, ciśnienia krwi i jej natlenienia.







Dodatkowo jest w stanie dokonać dokładnego pomiaru temperatury ciała. Maxcom FW46 Xenon to klasyczny design koperty o wymiarach 49×47×11 mm i wadze 46 g. Jego personalizację ułatwia wybór jednego z siedmiu wzorów tarcz oraz jednego z dwóch pasków dołączonych do zestawu.



Smartwatch Maxcom FW46 Xenon w trzecim kwartale 2021 roku trafi do wyłącznej oferty sieci RTV Euro AGD – jednej z najprężniej działających w naszym kraju sieci sklepów z elektroniką użytkową.













Źródło: Info Prasowe / Maxcom