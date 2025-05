Teledysk do utworu Dona Diablo w realizacji technik AI i NVIDIA RTX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Co stanie się, gdy generatywna sztuczna inteligencja poczuje rytm? Don Diablo w swoim projekcie Control Alt Delete po raz kolejny przesuwa granice kreatywności. Akcja teledysku do utworu Blackout rozgrywa się w przemysłowym magazynie i przedstawia Diablo występującego w otoczeniu wygenerowanym przez AI, łączącym stylizowane efekty, kinowy nastrój i spersonalizowane elementy. Projekt został zrealizowany w ramach hybrydowego procesu twórczego, który łączy generowanie obrazów na komputerze stacjonarnym wyposażonym w kartę graficzną GeForce RTX 5090 oraz opartego na chmurze narzędzia Kling AI. Taki zestaw technicznych rozwiązań zapewnił szybkość działania, elastyczność i precyzję artystyczną, umożliwiając tworzenie wizualizacji w czasie rzeczywistym.







Od niestandardowych modeli po kinową animację. Oto najważniejsze elementy powstawania teledysku Blackout:

- wizualizacje generowane przy pomocy AI, stworzone lokalnie dzięki ComfyUI i spersonalizowanemu modelowi LoRA, który wiernie odwzorował rysy twarzy Don Diablo

- kompletne animacje renderowane za pomocą Kling AI, nowoczesnego narzędzia dostępnego w chmurze, stworzonego na potrzeby kreowania generatywnych obrazów wideo

- efekt końcowy to szybki, elastyczny i wysokiej jakości proces, który dał twórcom pełną kontrolę nad projektem.



Don Diablo podsumował projekt słowami: „Praca z nowymi narzędziami wykorzystującymi AI sprawia, że czuję się dosłownie jakbym wszedł do własnego umysłu... Podnieśliśmy poziom kreatywności, mogliśmy kształtować wizualizacje w czasie rzeczywistym i skupić się na opowiadaniu historii.”







źródło: Info Prasowe - NVIDIA