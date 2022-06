Tenda A27 - wzmacniacz sygnału Wi-Fi 6 AX1800

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

A27 to extender Wi-Fi 6 przeznaczony do dużych domów. Dzięki prędkości bezprzewodowej do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w 2,4 GHz, znacznie zwiększa prędkość Wi-Fi w porównaniu ze wzmacniaczami Wi-Fi 5. A27 można zainstalować na dwa proste sposoby. Jednym z nich jest sparowanie za pomocą przycisku WPS na wzmacniaczu oraz routerze. Kiedy dioda LED na A27 zaświeci się na niebiesko lub żółto, oznacza to, że instalacja powiodła się. Użytkownik może również podłączyć bezpośrednio urządzenie do sygnału extendera. Wówczas na ekranie komputera lub PC wyskoczy okienko, w którym może ustawić login oraz hasło.







Po udanym sparowaniu wskaźnik LED pokazuje stan połączenia. Niebieski oznacza stan bardzo dobry, żółty dobry, a czerwony informuje o zbyt dużej odległości od routera. Zewnętrzny, gigabitowy port pozwala na korzystanie z szybkiej sieci innym urządzeniom, tj. telewizory wyposażone w smart TV, konsole lub laptopy. Pozwala on również na przekształcenie wzmacniacza w access point.



































Źródło: Info Prasowe / Tenda