Dell prezentuje nowe modele XPS 13 i XPS 13 2-in-1

Obecna hybrydowa i mobilna rzeczywistość oznacza, że wykorzystywane narzędzia muszą spełniać potrzeby użytkowników w każdym miejscu na świecie. Wielofunkcyjność i bezproblemowa wielozadaniowość odgrywają dziś kluczową rolę. To główne idee, które były inspiracją dla inżynierów Dell podczas projektowania nowych modeli XPS 13 i XPS 13 2-in-1, które zapewniają nieograniczone możliwości. Plan dnia może ulec zmianie wraz z jedną wiadomością e-mail, wiadomością tekstową albo przypływem spontaniczności, dlatego też laptop XPS 13 (dostępny z systemem Windows 11 albo Ubuntu 20.04) jest najlepszym towarzyszem w biegu. Kunsztownie smukły, lekki i kompaktowy, zapewniający długi czas pracy na akumulatorze, wynoszący do 12 godzin, bezproblemowo mieści się w plecaku, torbie czy torebce. Wszystko to nie przekłada się jednak na konieczność rezygnacji potrzebnej wydajności, dzięki procesorom Intel Core 12. generacji, które umożliwiają bezproblemową wielozadaniowość.







Wpisujący się w ugruntowaną tradycję estetyki XPS, nowy model laptopa wyposażony jest w praktycznie bezramkowy wyświetlacz InfinityEdge piątej generacji i udoskonalony system dźwiękowy, przez co jest w stanie zapewniać wciągającą rozrywkę niezależnie od tego, czy słuchasz muzyki, rozmawiasz ze znajomymi na czacie wideo czy oglądasz najnowszy hit filmowy.



Wysoka jasność, lepsza wyrazistość, precyzyjne odwzorowanie detali przy maksymalnej rozdzielczości UHD+ i wyraziste kolory ożywiają wyświetlany obraz, natomiast z większych głośników popłynie głośniejszy dźwięk i głębsze basy, co przełoży się na większą przyjemność z słuchania. Technologia Eyesafe w inteligentny sposób zarządza natężeniem światła, redukując emisję szkodliwego niebieskiego światła bez pogarszania wrażeń wizualnych.



Wykonany z najwyższej klasy materiałów laptop XPS 13 otwiera drogę do ekspresyjnych kolorów, zapewniając jednocześnie jednolite odcienie, które wyrażają przemyślane, minimalistyczne podejście. Jest on dostępny w delikatnych odcieniach błękitu i umbry, a dobrane ze szczególną dbałością, barwione aluminium najwyższej jakości, obrabiane techniką CNC, dodatkowo potęguje estetykę.



Ten sam schemat, nowy projekt

W przeszłości seria XPS dzięki konstrukcji InfinityEdge pchnęła branżę do stosowania cieńszych ramek i zapewniania lepszych wrażeń wizualnych przy takim samym albo mniejszym rozmiarze. W duchu przełamywania czy też znoszenia granic zespół projektantów Dell zagłębił się realizację tej samej misji – chcąc zapewnić jak najbardziej kompaktowego laptopa XPS 13 dla klientów, dla których mobilność stanowi priorytet. Tym razem inżynierowie musieli ponownie przemyśleć architekturę układu stanowiącego podstawę tego modelu.



Był to początek długiej i ambitnej podróży, której celem było zminiaturyzowanie płyty głównej, tak aby była 1,8-krotnie mniejsza niż ta, w którą wyposażony był poprzedni model XPS 13 (z 2021 r.). W rzeczywistości jest to najmniejsza płyta główna, jaką kiedykolwiek stworzono i zamontowano w komputerze osobistym marki Dell. Nowa konstrukcja stworzyła przestrzeń konieczną do montażu całej masy nowych technologii i większych obudów głośników. Rezultatem końcowym jest model XPS 13, który jest cieńszy i lżejszy, a jednak zapewnia lepszy dźwięk, wysoką wydajność i długą żywotność.





Wielofunkcyjność przede wszystkim – nowy model XPS 13 2-in-1 zostanie wprowadzony na rynek latem tego roku

Granice pomiędzy pracą, życiem prywatnym i nauką cały czas się zacierają, a model XPS 13 2-in-1 odzwierciedla te tendencje. To urządzenie XPS zapewnia największą elastyczność, umożliwiając proste przełączanie się pomiędzy przesyłaniem strumieniowym, pracą, tworzeniem i udostępnieniem treści.



Ciesz się najwyższą wydajnością w każdym miejscu dzięki pierwszemu urządzeniu XPS, które obsługuje łączność w technologii 5G umożliwiającą pobieranie z wykorzystaniem komórkowych połączeń szerokopasmowych z prędkościami charakterystycznymi dla WiFi. Przesyłanie strumieniowe, pobieranie plików, odtwarzanie bogatych treści wideo – to wszystko działa dużo szybciej, dzięki prędkości technologii 5G, co umożliwia osiągnięcie produktywności i korzystanie z rozrywki niezależnie od miejsca. Mówiąc niezależnie od miejsca, naprawdę mamy to na myśli. Nowy model XPS 13 2-in-1 wyposażony jest również w technologię eSIM, która umożliwia podróżowanie do różnych krajów i łączenie się z sieciami operatorów na całym świecie bez konieczności zmiany karty SIM.



Model XPS 13 2-in-1 umożliwia swobodne i płynne przechodzenie z trybu tabletu do pełnej funkcjonalności laptopa poprzez założenie magnetycznego etui zapewniającego pełny komfort korzystania z laptopa z regulacją trzech kątów nachylenia (100°, 112,5°, 125°) w celu zapewnienia elastyczności i wygody. Wyraź swoją kreatywność dzięki naturalnemu odręcznemu pisaniu i rysowaniu rysikiem XPS, z którego wygodnie mogą korzystać zarówno użytkownicy leworęczni, jak i praworęczni. Rysik umożliwia również nanoszenie poprawek na dokumentach i projektach. Pozwala to zmienić urządzenie w najnowocześniejszy szkicownik, który pozwoli tchnąć życie w Twoje najnowsze kreatywne wizje. Specjalny rysik XPS można zamocować na magnes w górnej części obudowy, gdzie będzie się ładował, a czas pracy przy pełnym naładowaniu wynosi nawet 50 dni. Zarówno etui, jak i rysik, sprzedawane są osobno.



Panel wyświetlacza zapewnia wysoką jasność i precyzyjne detale. Maksymalna rozdzielczość ekranu, który zapewnia wyjątkowo żywe kolory, to 3K, co sprawia, że treści stają się równie dynamiczne, jak Twoje pomysły. Przednia kamera o wysokiej rozdzielczości 1080p zapewnia wyraźny i czysty obraz. Umieszczona jest poziomo, dzięki czemu można przez nią prowadzić praktyczne i wydajne wideorozmowy. Tylna kamera 4K umożliwia m.in. robienie wiernych zdjęć, edytowanie treści i skanowanie dokumentów.



Model XPS 13 2-in-1 zapewnia dwie możliwości łączności: standardową łączność WiFi 6E3 albo łączność w technologii 5G4 z WiFi 6E, przy czym wykonanie w przypadku każdej z nich jest eleganckie i minimalistyczne. Model ze standardową łącznością WiFi 6E jest wykonany z obrabianego aluminium, tak samo jak model XPS 13, i jest dostępny w subtelnym błękitnym kolorze. Wyłącznie w przypadku modelu z łącznością w technologii 5G tylna część obudowy wykonana jest ze szkła Gorilla Glass 7 w celu zoptymalizowania łączności i wyeliminowania zakłóceń sygnału. Dostępny jest on w ciemnoszarym kolorze z niebieskim odcieniem.



































