Każdy gracz, zarówno amator, jak i profesjonalista, potrzebuje myszki, która zapewni mu pełną kontrolę i pozwoli szybko reagować w sytuacjach, które tego wymagają. Właśnie taki produkt na rynek wprowadza marka Bloody. Gamingowa mysz Bloody W90 Pro oferuje zaawansowane technologicznie rozwiązania pozwalające na dostosowanie wielu ustawień do własnych potrzeb, zachowując przy tym bardzo atrakcyjną cenę. Sercem Bloody W90 Pro jest czuły sensor optyczny Pixart PMW 3389, który świetnie sprawdzi się między innymi w dynamicznych grach FPS, jak Counter-Strike: Global Offensive czy Apex Legends. Dzięki niemu każdy ruch zostanie precyzyjnie odwzorowany. Sensor oferuje rozdzielczość do 16 000 DPI, 50 G akceleracji oraz zmienną częstotliwość raportowania. Użytkownik myszy będzie mógł wybrać pomiędzy 125, 500, 1000 i 2000 Hz częstotliwości, stawiając na najbardziej optymalne dla siebie rozwiązanie.







Na tym jednak ustawienia, które każdy gracz może indywidualnie dostosować do własnych potrzeb, się nie kończą. Wyprofilowana z myślą o osobach praworęcznych mysz daje także możliwość dostosowania Lift Off Distance. Parametr LOD definiuje maksymalną odległość myszki od podkładki, do jakiej sensor ma nadal wychwytywać położenie i ruch. Wybór właściwej wartości zapewni graczowi jeszcze większą kontrolę podczas rywalizacji w dynamicznych grach z wykorzystaniem Bloody W90 Pro. Gamingowe myszy przyzwyczaiły nas do tego, że posiadają podświetlenie RGB. W tej materii Bloody W90 Pro nie jest wyjątkiem. Trzy obszary produktu – obudowa, rolka i logo – są podświetlane kolorowymi diodami LED, a użytkownik może wybrać jeden z pięciu predefiniowanych efektów świetlnych.



Produkt Bloody imponuje nie tylko bogatymi możliwościami dostosowania ustawień do własnych wymagań, ale także wytrzymałością. Dwa główne klawisze myszy mają żywotność wynoszącą ponad 50 milionów kliknięć, a ich czas reakcji to zaledwie 1 ms. Ich wierzchnia warstwa została podwójnie wykończona, więc sprawdzą się w długotrwałym użytkowaniu. Podobnie postąpiono w przypadku scrolla, który też posiada podwójne, w tym przypadku gumowe, wykończenie. Pewny chwyt dadzą z kolei gumowe, ergonomiczne wykończenia boczne, zaś ślizgacze Metal X’Glide Armor Boot, w które także wyposażono myszkę, pozwolą na płynne ruchy niezależnie od rodzaju powierzchni.



Bloody W90 Pro to kompletna mysz gamingowa dająca kontrolę, szybkość i precyzję dzięki zastosowaniu wytrzymałych materiałów i możliwości personalizacji. Mysz można nabyć w sklepie x-kom w cenie 179 PLN.



































