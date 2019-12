Tenda AC23 - wydajny router AC2100 dla każdego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Tenda AC23 to dwupasmowy, gigabitowy router, który został zaprojektowany dla osób z dostępem do szybkiego łącza internetowego. Urządzenie obsługuje standard 802.11ac wave2 i zapewnia łączną prędkość WiFi do 2033 Mb/s (300 Mb/s w 2,4 GHz i 1733 Mb/s w 5 GHz), aby w pełni wykorzystać możliwości gigabitowego łącza. W celu zwiększenia możliwości przenikania sygnału przez ściany oraz rozszerzenia zasięgu WiFi w Tenda AC23 zastosowano dwurdzeniowy procesor 28 nm 1 GHz, który jest wyposażony w koprocesor 500 MHz. Dzięki temu router może zapewnić większą szybkość przetwarzania oraz optymalną pracę.







Najnowszy router Tenda obsługuje technologię 4x4 MU-MIMO w paśmie 5 GHz, która zapewnia lepszą wydajność niż zwykłe urządzenia z 3x3 MU-MIMO. Funkcja Beamforming+ pozwala kształtować wiązkę sygnału w kierunku np. komputera lub smartfona, zamiast rozpraszać go dookoła.



AC23 obsługuje również protokół IPv6, dzięki któremu może skrócić czas transmisji danych oraz zminimalizować opóźnienia np. w grach online. Siedem zewnętrznych anten 6 dBi zapewnia optymalny zasięg oraz mocniejszy sygnał WiFi.



Router Tenda A23 pojawi się w polskiej sprzedaży na początku 2020 roku.



















Źródło: Info Prasowe / Tenda