Tenda U10 - hotspot WiFi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tenda U10 to dwuzakresowa karta sieciowa w standardzie AC650. Zapewnia odbiór sieci bezprzewodowej w dowolnym miejscu, gdzie dostępna jest sieć WiFi. Zewnętrzna antena o wysokim zysku 6dBi pozwala znacznie poprawić siłę sygnału bezprzewodowego i odległość transmisji. U10 pracuje w dwuzakresowym standardzie 11AC i obsługuje MU-MIMO. Szybkość połączenia bezprzewodowego wynosi do 433 Mb/s (5 GHz) + 200 Mb/s (2.4 GHz). U10 kończy instalację automatycznie po podłączeniu do komputera. Nie potrzebujesz instalować dodatkowych sterowników z sieci lub płyty CD. Karta sieciowa Tenda U10 jest kompatybilna z Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP. Dzięki temu spełnia wymagania różnego rodzaju użytkowników laptopów lub komputerów PC.



















Źródło: Info Prasowe / Tenda