Teufel CONCEPT - Niskie tony, wysoki poziom wrażeń

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel prezentuje dwa aktywne subwoofery CONCEPT 8 i CONCEPT 12 – małe i duże urządzenie, do różnych przestrzeni. W zestawie z wybranymi głośnikami tworzą one kompletne systemy dźwiękowe 2.1 oraz 5.1. Oprócz przetworników niskotonowych, oba urządzenia zawierają również technologię wzmacniacza 5.1, Bluetooth z aptX i AAC wbudowane złącza m.in. HDMI z ARC/CEC i panel sterujący. Zestawy dostarczają pełnego przestrzennego dźwięku wnosząc na nowy poziom wrażenia z grania w gry czy oglądania filmów. Nowe aktywne subwoofery Teufel CONCEPT dostarczają bas dla pięciu małych lub średnich głośników satelitarnych. Zestaw podłączany jest bezpośrednio do subwoofera, podobnie jak telewizor lub komputer.







Dzięki dwóm rozmiarom subwoofera i szerokiej gamie zestawów głośnikowych, Teufel dostarcza optymalne rozwiązania dźwiękowe dla wszystkich pomieszczeń - od małych pokoi po duże salony. CONCEPT 8 ma zaledwie 49 cm wysokości i 24,5cm szerokości, a CONCEPT 12 odpowiednio 59 cm i 41 cm. Mniejszy subwoofer wyposażony jest w przetwornik typu down-firing o średnicy 200 milimetrów (8 cali) i odtwarza basy o częstotliwości do 33 Hz. Z kolei, dzięki głośnikowi typu front-firing o średnicy 300 milimetrów (12 cali), CONCEPT 12 zapewnia jeszcze większą moc basu i częstotliwość do 22 Hz. Oprócz konfiguracji 5.1, oba subwoofery obsługują również klasyczne konfiguracje stereo z dwoma głośnikami satelitarnymi (2.1).



Dźwięk stereo w każdej przestrzeni

Teufel oferuje kompletne zestawy z kompaktowymi głośnikami CONSONO 25, wszechstronnymi głośnikami CONSONO 35 i uznanymi głośnikami ULTIMA 20. Urządzenia wyposażone są również w technologię Dynamore®, która rozszerza scenę dźwiękową. Do każdego subwoofera CONCEPT dołączony jest w zestawie kabel głośnikowy o długości 25 m. Użytkownik może dzięki temu dobrać odpowiednią długość przewodu do podłączenia zestawu. Wszystkie ważne funkcje są obsługiwane bezpośrednio na panelu dotykowym na górze subwoofera – jest to praktyczne rozwiązanie, jeśli głośnik znajduje się np. pod biurkiem. Alternatywnie można użyć dołączonego pilota.



Złącza dla każdego

Oba modele zostały wyposażone w złącze USB-C i zintegrowaną kartę dźwiękową do bezpośredniego podłączenia do komputera. Dzięki temu rozwiązaniu, wystarczy jeden kabel, żeby odtwarzać dźwięk w systemie 5.1 np. z laptopa. Telewizory można podłączyć za pomocą złącza HDMI, aby wysyłać wszystkie sygnały dźwiękowe do subwoofera przez Audio Return Channel (ARC). Subwoofery CONCEPT, telewizory i inne kompatybilne produkty HDMI przesyłają sygnały sterujące za pośrednictwem Consumer Electronics Control (CEC). W praktyce oznacza to, że system dźwiękowy włącza się razem z telewizorem, a głośność systemu można ustawić za pomocą pilota do telewizora. Oba modele CONCEPT posiadają również optyczne i analogowe wejścia stereo cinch.



Ceny i dostępność

Subwoofery CONCEPT 8 i CONCEPT 12 w wersjach białej lub czarnej oraz kompletne systemy 2.1 i 5.1, które są wymienione poniżej, są już teraz dostępne na stronie www.teufelaudio.pl



CONCEPT 8: Ceny za cały zestaw:

• CONSONO 25 CONCEPT „2.1-Set” za 1849 PLN

• CONSONO 25 CONCEPT Surround „5.1-Set” za 2599 PLN

• CONSONO 35 CONCEPT Surround “5.1-Set” za 2799 PLN

• ULTIMA 20 CONCEPT Surround “5.1-Set” za 3499 PLN



CONCEPT 12: Ceny za cały zestaw:

• CONSONO 25 CONCEPT Surround Power Edition “5.1-Set” za 3499 PLN

• CONSONO 35 CONCEPT Surround Power Edition “5.1-Set” za 3699 PLN

• ULTIMA 20 CONCEPT Power Edition “2.1-Set” za 3299 PLN

• ULTIMA 20 CONCEPT Surround Power Edition “5.1-Set” za 4399 PLN



































Źródło: Info Prasowe - Teufel