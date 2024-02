realme zaprasza na Winter Meet at Rift 2024

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme ma zaszczyt zaprosić pasjonatów gier i rozrywki na kolejną edycję festiwalu Meet At Rift. Wydarzenie odbędzie się już w ten weekend (17-18 lutego) w warszawskim EXPO XXI. Poza liczną gamą festiwalowych atrakcji, realme przygotowało dla uczestników specjalną strefę, na której będą mogli zapoznać się z najnowszymi produktami marki oraz wziąć udział w konkursie z nagrodami. Do wygrania między innymi telefon realme C67. Meet at Rift to pierwszy festiwal w Polsce, który skupia się na grach wydanych przez Riot Games. Podczas wydarzenia organizatorzy z agencji GAM3RS_X przeniosą społeczność graczy do świata offline, oferując wyjątkowe i pełne emocji atrakcje.







Na scenie głównej festiwalu odbędą się takie wydarzenia jak:

• Meet at Rift Invitational: Turniej dla polskich influencerów oraz profesjonalnych graczy League of Legends. Pula nagród wynosi 20 000 zł, a w rywalizacji staną cztery drużyny.

• VALORANT x 2115: Finał turnieju z otwartą kwalifikacją. Zwycięzcy w fazie online będą mieli szansę wystąpić na głównej scenie Winter Meet at Rift 2024, dzieląc ją z przedstawicielami labelu 2115.

• Heroes of Cosplay: Międzynarodowy konkurs cosplay, podzielony na dwie kategorie: League of Legends i VALORANT. W konkursie weźmie udział 14 wybranych w fazie online uczestników, po 7 w każdej kategorii. W sumie całkowita pula nagród wyniesie 4000 euro.



To jednak nie wszystko – w strefach free-to-play - w tym sektorze gier mobilnych - realme udostępni dla uczestników topowy sprzęt do grania, który będą mogli wykorzystać podczas gamingowych zmagań o zwycięstwo. Dla najlepszych zagwarantowane są wyjątkowe gadżety ufundowane przez markę, a także główna nagroda w postaci najnowszego smartfona producenta – realme C67. Ponadto odwiedzający będą mieli szansę zapoznać się bliżej z marką, a także jej najnowszymi produktami.



Meet ar Rift Festival to także wyjątkowa okazja do spotkania się na żywo ze społecznością pasjonatów gier, influencerami oraz streamerami. Podczas wydarzenia w EXPO XII pojawią się między innymi takiej gwiazdy gamingu, jak Nervarien, ArQuel, Wonder, Gadają o Esporcie, Lewus, Vegg, Kubon i wielu innych.



Winter Meet at Rift 2024 rozpocznie się już 17 lutego o godzinie 11:00 w EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego w Warszawie i potrwa do niedzieli, do godziny 18:00. Więcej informacji o zapowiadanym wydarzeniu można znaleźć na kanałach social media, jak Facebook, Twiter czy Instagram.











Źródło: Info Prasowe - realmy