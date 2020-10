Teufel MOTIV GO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel przedstawia nowy, kompaktowy głośnik stereo Bluetooth. MOTIV GO to propozycja dla osób poszukujących mobilnego sprzętu, którym można cieszyć się w każdym zakątku domu. Głośnik wyróżnia się nie tylko elegancką obudową, ale również technologią dźwięku przestrzennego Teufel Dynamore oraz normą IPX5 (odporności na kurz i zachlapania) co pozwala swobodnie korzystać z niego w łazience czy kuchni. Minimalistyczna aluminiowa konstrukcja głośnika MOTIV GO kryje w sobie dwa pełnozakresowe przetworniki, które odpowiedzialne są za dobre i wyważone brzmienie. Głębokie i mocne tony niskie są generowane przez dwa dodatkowe pasywne przetworniki basowe.







Mimo swoich kompaktowych rozmiarów, MOTIV GO odtwarza dźwięk stereo, opcjonalnie wzmocniony przez technologię Teufel Dynamore. Tryb Dynamore można włączać i wyłączać za pomocą przycisku na obudowie. Wysoką jakość dźwięku przesyłanego bezprzewodowo zapewnia technologia Bluetooth 5.0 z kodekiem aptX. Pozwala to na odtwarzanie muzyki w jakości zbliżonej do płyt CD, z serwisów takich jak Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer, TuneIn itd. MOTIV GO ma również port AUX pozwalający podłączyć zewnętrzne odtwarzacze. Wbudowany mikrofon umożliwia obsługę połączeń telefonicznych oraz wydawanie poleceń za pośrednictwem asystentów głosowych (Google Asystent lub Apple Siri).



Pojemna bateria sprawia, że najnowsza propozycja od Teufel może nam towarzyszyć przez cały dzień. Urządzenie odtwarza ulubioną muzykę czy podcasty aż do 16 godzin na jednym ładowaniu. Głośnik jest na tyle lekki i poręczny, że bez problemu można go zabrać ze sobą do kuchni, sypialni, a nawet do łazienki czy na taras. Norma wodoszczelności IPX5 sprawia, że nie straszne mu zachlapania i zabrudzenia, a możliwość czyszczenia głośnika pod bieżącą wodą jest dodatkową zaletą. Ciekawym rozwiązaniem jest Tryb Party. Pozwala on sparować z MOTIV GO równocześnie dwa smartfony i odtwarzać przez Bluetooth utwory na zmianę.



Teufel MOTIV GO jest dostępny w sprzedaży w cenie 1099 PLN w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i srebrnej.





























Źródło: Info Prasowe / Teufel