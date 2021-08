Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel prezentuje swoje nowe wielozadaniowe radio z funkcją budzika Hi-Fi. RADIO ONE to propozycja dla osób, które cenią sobie klasyczny sznyt i współczesne rozwiązania. Głośnik wyróżnia się eleganckim wyglądem oraz dźwiękiem wysokiej jakości. Nowe RADIO ONE łączy w sobie zalety tradycyjnego odbiornika oraz nowoczesnego głośnika. Urządzenie odbiera radio FM oraz cyfrowo przez DAB+, a wysuwana antena rzutowa zapewnia odpowiednią jakość transmisji. Szybki i łatwy dostęp do ulubionych stacji jest możliwy dzięki opcji zapisywania do trzech programów w pamięci wewnętrznej.







RADIO ONE odtwarza także muzykę z urządzeń zewnętrznych przez Bluetooth lub port AUX. Na obudowie umieszczono fizyczne przyciski oraz pokrętło, dzięki którym nawigacja po menu jest bardzo intuicyjna. Całość opatrzona została dużym wyświetlaczem z funkcją automatycznej lub ręcznej regulacji jasności.



Za bogate brzmienie RADIO ONE odpowiadają dwa 2-calowe przetworniki pełnozakresowe. O głęboki i mocny bas dbają duże pasywne przetworniki umieszczone z tyłu urządzenia. Dzięki funkcji wirtualnego dźwięku przestrzennego Dynamore użytkownicy mogą cieszyć się wzmocnioną i rozszerzoną sceną. Wysoką jakość muzyki przesyłanej bezprzewodowo zapewnia technologia Bluetooth w standardzie 5.1.



RADIO ONE może służyć jako budzik Hi-Fi, który rano powita użytkownika wybraną stacją, muzyką z zewnętrznego urządzenia lub jednym z predefiniowanych dzwonków. Jednym z nich jest „Berlin” – dźwięk inspirowany brzmieniem dzwonów berlińskiego Kościoła Pamięci Cesarza Wilhelma. Radio oferuje kilka trybów budzika: pojedynczy, codzienny, w dni powszednie oraz weekendowy. Pojedyncze alarmy można zaplanować na konkretną datę, nawet z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.



Cena i dostępność

Teufel RADIO ONE, w dwóch wersjach kolorystycznych – białej oraz czarnej, dostępny jest w cenie 779 PLN na stronie teufelaudio.pl.





































Źródło: Info Prasowe / Teufel