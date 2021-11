Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel wprowadził na rynek REAL BLUE i REAL BLUE NC – nowe modele wokółusznych, zamkniętych słuchawek Bluetooth, które mogą odtwarzać dźwięk HD nawet do 55 godzin. Za wysoką jakość przesyłanej bezprzewodowo muzyki odpowiada zgodność z Bluetooth 5.0 z aptX i AAC. Model REAL BLUE NC wyposażono dodatkowo w funkcję aktywnej redukcji hałasu (ANC). Nowe słuchawki od Teufela wyposażone są w duże i lekkie liniowe przetworniki HD. W połączeniu ze standardem Bluetooth 5.0 z aptX i AAC gwarantują one odtwarzanie muzyki w jakości podobnej do płyty CD. Dzięki aplikacji Teufel Headphones dla systemów Android oraz iOS, użytkownik może dostosować charakter odtwarzanego dźwięku osobistych preferencji.







Wbudowany system głośnomówiący z technologią Qualcomm cVc pozwala na przeprowadzanie rozmów w wysokiej jakości przez Skype, FaceTime czy połączenie telefoniczne. REAL BLUE NC wyposażone są również w hybrydową technologię redukcji szumów − Active Noise Cancelling, która za pomocą mikrofonów zewnętrznych słuchawek wychwytuje i niweluje hałasy z otoczenia. Funkcja ta sprawdza się najlepiej w zatłoczonych lub hałaśliwych miejscach. Z aktywnym ANC słuchawki mogą działać ok. 41 godzin. W tym modelu dostępny jest również Tryb Transparentny, dzięki któremu użytkownik może wychwycić najważniejsze dźwięki z otoczenia bez konieczności ściągania słuchawek. Jest to przydatna opcja np. podczas oczekiwania na komunikat na dworcu.



Lekka i stabilna obudowa oraz miękkie, wentylowane i wymienne nauszniki zapewniają wysoki komfort noszenia. Zastosowane rozwiązania sprawiają, ze słuchawki pewnie i wygodnie dopasowują się do uszu, nawet gdy użytkownik nosi okulary. Dzięki temu Teufel REAL BLUE oraz REAL BLUE NC nadają się do długotrwałych sesji słuchania muzyki.

Słuchawki obsługiwane są za pomocą łatwo wyczuwalnego przycisku ulokowanego na prawej słuchawce. Za jego pomocą można sterować odtwarzaniem, uruchomić asystenta głosowego czy włączyć Tryb Transparentny. Przycisk ten pozwala również obsługiwać rozmowy telefoniczne: odbierać, odrzucać oraz kończyć połączenia.



Urządzenia sprzedawane są w trzech wariantach kolorystycznych: Pearl White, Night Black i Steel Blue. W skład zestawu wchodzą: słuchawki REAL BLUE lub REAL BLUE NC, etui do transportu, kabel do ładowania (USB-A na USB-C) oraz kabel minijack z wbudowanym pilotem. REAL BLUE dostępne są w cenie 799 PLN natomiast model REAL BLUE NC kosztuje 1099 PLN. Dla użytkowników, którzy skorzystają ze specjalnego kodu znajdującego się na stronie https://www.teufelaudio.pl/ przewidziany jest rabat w wysokości 150 PLN na REAL BLUE NC, ważny do 31 grudnia 2021 roku.



































Źródło: Info Prasowe / Teufel