Teufel SUPREME IN – słuchawki Bluetooth z wydajną baterią

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel uzupełnia portfolio produktów o model SUPREME IN – douszne słuchawki Bluetooth typu earbud. Nowa propozycja od niemieckiego producenta wyróżnia się między innymi funkcją automatycznego wyłączania oraz trybem współdzielenia muzyki ShareMe. Za wrażenia dźwiękowe oraz głęboki bas płynący ze słuchawek odpowiedzialne są wysokiej jakości przetworniki HD o średnicy 10,7 mm. Teufel SUPREME IN działają w oparciu o łączność bezprzewodową w standardzie Bluetooth 5.0 z kodekiem aptX oraz algorytmem ACC. Dzięki tej technologii, jakość odtwarzanej muzyki z serwisów takich jak Spotify czy Deezer, jest zbliżona do tej właściwej płytom CD.







Darmowa aplikacja na smartfony z Android oraz iOS – Teufel Headphones App – umożliwia szerokie dopasowanie ustawień dźwięku do własnych preferencji. Pozwala także na korzystanie z funkcji Share Me, dzięki której możliwe jest sparowanie dwóch par słuchawek z jednym smartfonem i dzielenie się ulubioną muzyką z bliską osobą.



Teufel SUPREME IN można obsługiwać za pomocą wbudowanego pilota Inline umieszczonego na kablu przy prawej słuchawce. Służy on również do uruchamiania asystenta głosowego oraz odbierania i odrzucania połączeń. Technologia Qualcomm cVc poprawia słyszalność mowy oraz tłumienie hałasów podczas rozmów telefonicznych. Pojemna bateria umożliwia korzystanie ze słuchawek nawet do 16 godzin.



Słuchawki Teufel SUPREME IN ważą zaledwie 18 gramów i w połączeniu z przemyślaną konstrukcją, dają użytkownikom duży komfort noszenia. W zestawie znajdują się dodatkowe dwie pary silikonowych wkładek o różnych rozmiarach. Każda ze słuchawek została wyposażona w magnes, który pozwala na ich spięcie, dając pewność, że nie zostaną zgubione, kiedy nie będą używane. Połączenie ze sobą słuchawek za pomocą magnesów skutkuje także automatycznym zatrzymaniem odtwarzania dźwięku i przejściem w tryb czuwania. Urządzenie cechuje się normą odporności na zachlapania i wilgoć IPX4.



Teufel SUPREME IN dostępne są w sprzedaży na stronie teufelaudio.pl w cenie 549 PLN, w sześciu wersjach kolorystycznych: czarny jak noc, ziołowa zieleń, kosmiczny niebieski, księżycowa biel, blade złoto. W opakowaniu użytkownik znajdzie: słuchawki, etui, kabel USB służący do ładowania oraz dwie pary silikonowych wkładek.































Źródło: Info Prasowe / Teufel