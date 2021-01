iiyama G-Master G2740QSU-B1 Black Hawk

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma iiyama wprowadza na rynek nowy monitor dla graczy - G-Master G2740QSU-B1 Black Hawk . To 27-calowy model w formacie 16:9 z matrycą wykonaną w technologii IPS o rozdzielczości QHD (2560x1440 pikseli). Zastosowany panel charakteryzuje się szerokimi kątami widzenia, nasyconymi i precyzyjnie odwzorowanymi kolorami oraz 100% pokryciem przestrzenii sRGB. Matryca charakteryzuje się ponadto bardzo szybkim czasem reakcji na poziomie 1 ms (MPRT) , a jej częstotliwość odświeżania wynosi 75 Hz, dzięki czemu zapewnia płynną rozgrywkę w dynamicznych tytułach, gdzie nie trzeba obawiać się smużenia, typowego dla wolniejszych paneli. Co więcej, ostrość obrazu w najbardziej dynamicznych scenach można poprawić dzięki funkcji OverDrive.







Gracze docenią też obecność technologii AMD FreeSync , która zapewnia obraz pozbawiony efektu rozrywania i przycięć, a to dzięki synchronizacji częstotliwości odświeżania z liczbą klatek na sekundę generowanych przez kartę graficzną. G2740QSU-B1 oferuje również funkcję Black Tuner, wyostrzającą szczegóły w zacienionych obszarach, a nie zabrakło także predefiniowanych trybów obrazu pod konkretne gatunki gier.



Sprzęt wyposażono w podstawę z regulacją kąta nachylenia ekranu, a także dżojstik do sterowania OSD (menu ekranowe). Tylny panel oferuje szeroki wybór złączy: HDMI, DisplayPort, audio jack 3,5 mm oraz 2 x USB. Monitor nie zawodzi także w kwestii audio, oferuje gniazdo na słuchawki oraz wbudowane głośniki stereo, które przydadzą się przy codziennej pracy.



Sugerowana cena detaliczna monitora wynosi 1189 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / iiyama