Teufel prezentuje słuchawki AIRY TRUE WIRELESS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Firma Teufel – niemiecki producent sprzętu audio – przedstawia swoje nowe bezprzewodowe słuchawki douszne. Model AIRY TRUE WIRELESS wyróżnia się wysokiej jakości dźwiękiem, wytrzymałą baterią oraz odpornością na zachlapania wg normy IPX5. Dotykając obudowy słuchawek możemy sterować odtwarzaniem muzyki, odbieraniem połączeń telefonicznych lub wywołaniem asystenta głosowego. AIRY TRUE WIRELESS to niezwykle małe i lekkie (49 g), bezprzewodowe słuchawki, które dzięki odporności na zachlapania sprawdzą się niemal w każdej sytuacji. Producent wyposażył je w neodymowy przetwornik HD i Bluetooth 5.0 z obsługą standardów aptX® (Android) i AAC (iOS) do bezprzewodowej transmisji w jakości zbliżonej do płyty CD ze Spotify, YouTube, Apple Music i innych.







Wysoką jakość dźwięku docenią miłośnicy muzyki, gier mobilnych, filmów czy audiobooków. Dołączone etui nie tylko zabezpiecza produkt, ale pełni również rolę powerbanka. W pełni naładowany zestaw pozwala cieszyć się ulubioną muzyką czy podcastami przez ponad 25h. Szybkie ładowanie sprawia, że wystarczy odłożyć słuchawki na 15 minut do etui, aby zyskać godzinę działania (przy głośności na poziomie 50%). Trzy diody umieszczone na etui sygnalizują stopień naładowania. Można to również sprawdzić w połączonym z urządzeniem smartfonie z systemem Android lub iOS. Słuchawki sparują się ze smartfonem lub tabletem automatycznie po otwarciu etui.



AIRY TRUE WIRELESS można obsługiwać za pomocą sterowania dotykowego. Pozwala to na łatwe odtwarzanie muzyki (play, pauza, pomijanie utworu oraz powrót do poprzedniego), przyjmowanie, odrzucanie i kończenie połączeń oraz wywoływanie asystenta głosowego w sparowanym smartfonie (Asystent Google czy Apple Siri).



Słuchawki są odporne na zachlapania, spełniają normę IPX5. Do zestawu sprzedażowego dołączone są także trzy pary wkładek o różnych rozmiarach, tak aby każdy mógł cieszyć się komfortowym użytkowaniem, bez obawy o ich wypadanie. Wkładki wykonane zostały z miękkiego, przyjaznego dla skóry silikonu o właściwościach antybakteryjnych. Oznacza to, że AIRY TRUE WIRELESS doskonale sprawdzą się podczas porannego joggingu i bez szwanku wyjdą po spotkaniu z niespodziewanym deszczem. Nowa propozycja od Teufel może również pełnić rolę zestawu głośnomówiącego, w trakcie rozmowy dodatkowy mikrofon redukuje szum i hałas otoczenia.



Cena i dostępność

Teufel AIRY TRUE WIRELESS dostępne są w sprzedaży na oficjalnej stronie teufelaudio.pl w cenie 649 PLN, w kolorach: czarnym, białym oraz niebieskim.























Źródło: Info Prasowe / Teufel