Trzy klawiatury Roccat Vulcan 120/121/122 AIMO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do oferty marki Roccat dołączyły trzy klawiatury: Vulcan 120/121/122 AIMO, które potrafią sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających graczy. To wszystko za sprawą połączenia technicznej innowacji, solidności wykonania, podświetlenia AIMO. Najnowsze mechaniczne klawiatury to pierwsze urządzenia w ofercie marki ROCCAT z autorskimi zaprojektowanymi od podstaw przełącznikami Titan, które stworzono z myślą o graczach szukających wyczuwalnego i szybkiego działania klawiszy. Zaprojektowano je, aby tchnąć nieco życia i innowacji w zastany świat technologii przełączników mechanicznych.







Oprócz cichego i wyczuwalnego punktu aktywacji – w przypadku modeli Vulcan 120 i 122 AIMO na poziomie 1,8 mm i wysokości naciśnięcia na 3,6 mm i w przypadku Vulcan 121 AIMO odpowiednio 1,4 mm i 3,6 mm, każdy przełącznik zawiera specjalną obudowę, która zmniejsza jego drganie podczas naciśnięcia. Przełączniki zbudowano tak, aby minimalizować kontakt przy odbiciu, co pozwala oprogramowaniu o 20%, a w przypadku modelu Vulcan 121 AIMO nawet o 30% szybciej wykrywać naciśnięcie. Klawiatury Vulcan mogą się też pochwalić ultralekkimi, o 50% lżejszymi niż zwykłe, nakładkami na klawisze – wszystko to sprawia, że każde naciśnięcie jest szybkie i precyzyjne. Urządzenia zostały wyposażone w potężny system podświetlenia AIMO, który opiera się na trwałych diodach LED i przezroczystych obudowach przełączników, które równomiernie rozkładają oświetlenie.



System żywego światła można konfigurować oddzielnie dla każdego klawisza w 16,8 mln kolorów lub charakterystycznym dla marki ROCCAT błękicie. Warto dodać, że AIMO jest jednocześnie systemem oświetlenia i swoistym ekosystemem, którego użyteczność wzrasta wraz z liczbą podłączonych urządzeń AIMO. System organicznie reaguje na sytuację i wyświetla najwyższej jakości efekty świetlne bez potrzeby konfiguracji. Nie można pozostać obojętnym także na nowoczesny i stylowy design urządzeń. Modele Vulcan 120 i 121 AIMO dostępne są w czarnym kolorze obudowy, natomiast Vulcan 121 AIMO – białym. Metalowa płyta wzmacnia klawiatury i chroni je przed wstrząsami, a klawisze są tak skonstruowane, żeby nie osiadał na nich kurz. Odłączana podpórka pod nadgarstki i płaski, ultra–niski profil znacząco poprawiają ergonomię i wygodę użytkowania nawet podczas długich sesji.



Najnowsze klawiatury Roccat Vulcan 120/121/122 AIMO opracowano z pasją i w oparciu o zalety niemieckiego wzornictwa i inżynierii, dając narzędzia do gier, które pozwalają poczuć precyzję już od pierwszego dotknięcia.



Sugerowana cena sprzedaży klawiatur, to około 159.99 EURO.



































Źródło: Info Prasowe / Roccat