Iiyama G-Master GB3466WQSU Red Eagle

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

G-Master GB3466WQSU to pierwszy zakrzywiony monitor dla graczy z matrycą VA w ofercie firmy iiyama. Ten 34-calowy monitor wspiera FreeSync Premium Pro, co oznacza, że nie tylko oferuje technikę LFC (Low Framerate Compensation) czy eliminuje efekt rozrywania obrazu oraz przycięcia (stuttering), ale również zapewnia obsługę HDR400. Inspirowany kształtem ludzkiego oka ekran o promieniu zakrzywienia 1500R gwarantuje komfortowe i bardzo realistyczne wrażenia wizualne, pozwalając całkowicie zanurzyć się w grze.







Poza zakrzywieniem, GB3466WQSU pochwalić może się także wysoką rozdzielczością 3440x1440 pikseli i ultrapanoramicznymi proporcjami, co pozwala graczom dostrzec więcej na polu walki, bez konieczności ciągłego przesuwania obrazu. Dzięki temu monitor świetnie sprawdza się w pierwszoosobowych strzelankach, ale korzyści z tego tytułu dostrzeżemy praktycznie we wszystkich gatunkach gier.



Wsparcie dla standardu HDR400 gwarantuje wysoką jasność ekranu ze szczegółową reprodukcją kolorów, natomiast matryca w technologii VA zapewnia świetny kontrast, dzięki czemu możemy cieszyć się dobrze widocznymi niuansami pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami sceny. By dodatkowo poprawić widoczność w zacienionych fragmentach, użytkownicy mogą włączyć funkcję Black Tuner, która rozjaśnia takie obszary, pozwalając szybciej dostrzec przeciwnika.



GB3466WQSU oferuje również czas reakcji na poziomie 1 ms (MPRT) oraz odświeżanie na poziomie 144 Hz. Monitor wyposażono w dwa porty HDMI i dwa złącza DisplayPort. Nie zabrakło również gniazda słuchawkowego i huba USB 3.0 (dwa porty). Podstawa pozwala użytkownikom na szybkie dostosowanie pozycji ekranu do ich preferencji w zakresie wysokości. Poza tym, monitor jest wyposażony w technologię flicker-free i redukcję niebieskiego światła niwelując zmęczenie oczu podczas dłuższego użytkowania sprzętu.



Nowy model z rodziny Red Eagle oferuje niski input lag i uniwersalną technologię Adaptive Sync, która działa, która odpowiada za synchronizację wertykalnego odświeżania do liczby klatek generowanych przez kartę graficzną, niezależnie od jej producenta. LFC z kolei efektywnie eliminuje minimalny próg odświeżania w ramach FreeSync .GB3466WQSU kładzie więc kres efektowi rozrywania obrazu czy przycięć (stuttering) i w pełni wykorzystuje potencjał naszego komputera.



Sugerowana cena monitora iiyama G-Master GB3466WQSU Red Eagle to 2299 PLN. Produkt jest już dostępny u autoryzowanych partnerów marki iiyama.



























Źródło: Info Prasowe / iiyama