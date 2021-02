The Media Team przestawia się na serwery z AMD EPYC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeszcze stosunkowo niedawno na rynku urządzeń serwerowych, niepodzielnie panowały konstrukcje oparte na procesorach Intel Xeon. AMD próbowało nadszarpnąć ten finansowo lukratywny "kawałek tortu", ale szło to dość opornie. Umiejętne działania marketingowe "niebieskich", skutecznie potrafiły przekonać potencjalnych klientów do wydania sporych sum na nowe stacje. Sytuacja zaczęła się odmieniać po debiucie pierwszych wersji platformy AMD EPYC, a ich druga generacja spowodowała niemal lawinowy wzrost zamówień na nowe serwery z zielonym, trzyliterowym logo. Teraz do tej grupy klientów dołącza firma The Media Team, która przedstawia interesy wielu znanych wydawnictw i redakcji.







The Media Team to wydawca wielu serwisów internetowych, w tym HEXUS i bit-tech, które są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych stron z wiadomościami i testami nowych technologii na świecie. W związku z rosnącym obciążeniem infrastruktury serwerowej wynikającej z rosnącego ruchu na prowadzonych serwisach pojawiły się problemy z coraz dłuższym czasem dostępu i spadkiem responsywności. Lokalne centrum danych wykorzystujące starszą technologię Intel Xeon okazało się działać coraz wolniej w warunkach coraz większego obciążenia, a niska efektywność energetyczna okazała się nie do zaakceptowania przy tak dużym ruchu.



Po rozważeniu ofert firm AMD i Intel zespół The Media Team wybrał 2-procesorowe rozwiązanie na bazie 2 generacji AMD EPYC 7662, które zapewnia 128 rdzeni, 256 wątków i 512 GB RAM, ponieważ okazało się oferować przewagę zarówno w wydajności (zwłaszcza w wirtualizacji), jak i funkcjonalności, ścieżce dalszej modernizacji, a przy tym w zredukowanym współczynniku TCO (kosztów posiadania) w porównaniu z alternatywnym systemem z procesorami Intel Xeon. Istotnym czynnikiem wyboru stały się również zabezpieczenia jakie oferuje platforma AMD, w tym zwłaszcza AMD Secure Encrypted Virtualization, która działa na poziomie sprzętowym i utrzymuje wszystkie maszyny wirtualne oddzielone od siebie za sprawą niewidocznej warstwy szyfrowania.



„W momencie, gdy procesor AMD EPYC pokazał pełen potencjał odnotowaliśmy w The Media Team ponad 10-krotnie większą przepustowość przy 96-procentowym obniżeniu opóźnień” – powiedział David Ross, założyciel The Media Team, który odniósł się w ten sposób do korzyści ze zmodernizowania starej infrastruktury serwerowej do nowej na bazie 2 generacji AMD EPYC.



Dla małych i średnich firm jak The Media Team, które specjalizują się w dostarczaniu treści w internecie wdrożenie systemu na bazie AMD EPYC pozwoliło uzyskać preferowaną wydajność, spójną perspektywę rozwoju przy niższym koszcie w porównaniu do odpowiadającego temu systemowi rozwiązania konkurencji. Dla takich firm jest to jeszcze bardziej istotne, ponieważ inwestycja musi być długoterminowa i łatwa w zarządzaniu przez niewielki zespół IT.























Źródło: Info Prasowe / AMD