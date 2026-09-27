Thermal Grizzly i Noctua - WireView Pro II Noctua Edition GPU

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zapewne słyszeliście o "pożarach" okablowania zasilającego bardzo mocne karty graficzne, gdzie pod wpływem bardzo dużej mocy pobieranego prądu, potrafiły się wytapiać wtyczki 12V-2x6. Dlatego znamy producent past termoprzewodzących Thermal Grizzly wymyślił urządzenie WireView Pro II. Teraz można je zakupić w wersji opracowanej z austriacką Noctuą - WireView Pro II Noctua Edition GPU. Urządzenie mierzy prąd indywidualnie dla każdego przewodu 12 V, a nie tylko jako wartość całkowitą. Dzięki temu nierównomierny rozkład obciążenia i potencjalne problemy ze stykami są widoczne na wczesnym etapie, pomagając użytkownikom identyfikować warunki, które w przeciwnym razie mogłyby prowadzić do lokalnego nagrzewania i uszkodzenia złącza. Prądy, napięcia, temperatury i całkowity pobór mocy są stale monitorowane, zapewniając kompleksowy przegląd warunków pracy złącza.







W przypadku przekroczenia konfigurowalnego progu obciążenia, zintegrowany wyświetlacz wyświetla wyraźne ostrzeżenie wizualne i uruchamia alarm dźwiękowy. Za pomocą dołączonego kabla rozdzielającego, WireView Pro II może również zainicjować opcjonalne automatyczne wyłączenie systemu. Wszystkie niezbędne funkcje monitorowania i konfiguracji są dostępne bezpośrednio na urządzeniu, bez konieczności instalowania oprogramowania.



W wersji Noctua Edition system chłodzenia został gruntownie zmodyfikowany wokół aluminiowego radiatora (frezowanego CNC), dla zintegrowanego, bezramkowego wentylatora Noctua NF-A4x10n. Masa termiczna i pasywne odprowadzanie ciepła radiatora pozwalają, aby półpasywny wentylator pozostawał całkowicie wyłączony przez większość czasu i uruchamiał się tylko przy wysokich obciążeniach cieplnych lub wysokich temperaturach otoczenia, chłodząc nagrzewającą się wtyczkę 12V-2x6.



Cena wersji WireView Pro II Noctua Edition GPU, wynosi 222.18 USD.































źródło: Info Prasowe - Noctua