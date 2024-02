Thermalright Peerless Assassin 120 MINI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mimo prawdziwej inwazji "wodnych" systemów AIO, coolery powietrzne mają się dobrze, a właśnie marka Thermalright pokazała swój najnowszy schładzacz Peerless Assassin 120 MINI. Mimo nazwy, wcale taki mini on nie jest, bo mierzy sobie 125 mm x 110 mm x 145 mm (WxDxH) i waży słuszne 820 gramów. Dwie "wieże" aluminiowych radiatorów zawieszono na sześciu ciepłowodach HeatPipe o profilu U (dwanaście końcówek odprowadzających ciepło), między którymi umieszczono pojedynczy wentylator Thermalright TL-D12B z łożyskowaniem FDB (fluid dynamic bearing), pracujący z prędkością do 1500 RPM (66.87 CFM of / 1.53 mm H₂O), przy maksymalnym poziomie szumów na poziomie 25.6 dBA. Cooler kompatybilny będzie z podstawkami LGA1700, LGA1200 oraz AM5 i AM4, a wybierać będziemy mogli między wersją czarną i białą.



























Źródło: TechPowerUP