Thermalright Silver Arrow ITX-R Rev A

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Thermalright zaprezentował dziś cooler Silver Arrow ITX-R Rev A, dedykowany do komputerów zamkniętych w obudowach typu Mini-ITX. Dwuwieżowy schładzacz o wymiarach

155 mm x 103 mm x 147 mm (dł. X szer. X wys), wyposażono w sześć ciepłowodów HeatPipe o profilu U (12 końcówek odprowadzających ciepło). Całość waży 630 gramów. Między dwoma radiatorami pracuje 130 milimetrowy wentylator TY-129B osiągający od 600 do 1500 obrotów na minutę. Thermalright twierdzi, że cooler może wytrzymać obciążenia termiczne do 240 W TDP. Urządzenie kompatybilne jest z podstawkami AM4, LGA1200, LGA115x i LGA2066. Ceny jeszcze nie podano.



























Źródło: TechPowerUP