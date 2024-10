Thermalright oficjalnie wraca do Polski

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Thermalright, legendarny producent chłodzeń komputerowych, ogłasza powrót i wznowienie swojej obecności na polskim rynku komponentów komputerowych. Na początku w ofercie na terenie naszego kraju znajdzie się kilkanaście modelu coolerów powietrznych, która w niedalekiej przyszłości zostanie poszerzona oraz uzupełniona także o portfolio chłodzeń cieczą typu all in one. Starszym entuzjastom komputerów PC oraz moddingu, tego wiodącego prym od połowy lat dwutysięcznych producenta nie trzeba przedstawiać. Wspomnienie o tak legendarnych modelach jak Thermalright Ultima 90, Ultra 120 Extreme, HR02 czy MACHO, z pewnością może sprowokować sentymentalną łezkę u niejednego z pamiętających rewelacyjną podatność na przykład serii Intel Core 2 Duo na podkręcanie. Procesory się zmieniły, ale najwyższa wydajność i jakość produktów Thermalright pozostała ta sama.







Historia Thermalright

Marka została powołana do życia w Tajpej w 2001 roku, gdzie uruchomiono biuro projektowe i produkcję wysoce wydajnych rozwiązań chłodzących, a także w USA, gdzie znajdowały się działy sprzedaży oraz marketingu. Thermalright rozpoczął sprzedaż w 2002 roku, kiedy premierę miały procesory AMD z układami Thunderbird. Od tego czasu innowacje marki wprowadzane sukcesywnie przez lata, odcisnęły swoje piętno w kształcie dzisiejszych chłodzeń. Mowa tutaj o wypukłej podstawie chłodzenia, którą producent wprowadził już w 2002 roku, a jest stosowana przez wszystkich aż do dzisiaj.



Dlaczego marka wraca, co jest najlepsze?

Sentyment to jedno, ale wydajność i jakość produkowanych chłodzeń to drugie. To właśnie stosunek wydajności i jakości do świetnie wyważonej ceny sprawia, że produkty te będą stanowiły już niedługo ogromny procent wyboru użytkowników. Największymi hitami zapowiadają się modele takie jak Phantom Spirit 120SE, Peerless Assassin 120 oraz 120 SE. To grono z pewnością szybko zyska spory rozgłos.



Dystrybutor marki Thermalright w Polsce

Za oficjalne i wyłączne wprowadzenie marki do sprzedaży, obsługę posprzedażową oraz marketingową Thermalright w Polsce odpowiedzialna jest agencja Black Tea.



Kim jest Black Tea

Agencja Black Tea działa obszarze sprzedaży, dystrybucji oraz marketingu dla marek technologicznych od wiosny 2023 roku, stawiając sobie za cel identyfikację, zrozumienie oraz zaspokojenie potrzeb każdego entuzjasty, oraz użytkownika technologii. Nie bez powodu tworzą ją fanatycy nowych technologii ze sprzętem komputerowym na czele.



Dostępność oraz ceny

Oryginalne produkty Thermalright są już dostępne u wszystkich największych sprzedawców części komputerowych w Polsce, m.in. w ofercie sklepów:

• x-kom

• Komputronik

• Media Expert

• Morele.net



Dostępność będzie poszerzana o kolejnych partnerów. Aktualna oferta w naszym kraju zawiera aż 17 konstrukcji chłodzeń powietrznych i będzie poszerzana o kolejne modele zarówno powietrzne, jak i all in one jeszcze w tym roku kalendarzowym.



Na sklepowych półkach już teraz można znaleźć następujące produkty Thermalright:

• Assassin X 120 Refined SE z MSRP 99 PLN

• Assassin X 120 Refined SE ARGB z MSRP 129 PLN

• Assassin X 120 Refined SE White ARGB z MSRP 129 PLN

• Burst Assassin 120 z MSRP 139 PLN

• Burst Assassin 120 ARGB z MSRP 159 PLN

• Burst Assassin 120 EVO Dark z MSRP 169 PLN

• Peerless Assassin 120 z MSRP 239 PLN

• Peerless Assassin 120 Black z MSRP 239 PLN

• Peerless Assassin 120 White z MSRP 239 PLN

• Peerless Assassin 120 SE z MSRP 189 PLN

• Peerless Assassin 120 SE ARGB z MSRP 209 PLN

• Peerless Assassin 120 SE White Argb ARGB z MSRP 219 PLN

• Phantom Spirit 120 z MSRP 239 PLN

• Phantom Spirit 120 EVO z MSRP 279 PLN

• Phantom Spirit 120 SE z MSRP 209 PLN

• Phantom Spirit 120 SE ARGB z MSRP 229 PLN

• Frost Commander 140 Black z MSRP 469 PLN



Gwarancja i wsparcie techniczne

Wszystkie produkty zakupione u autoryzowanych sprzedawców objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta oraz międzynarodowym wsparciem technicznym firmy Thermalright.

































źródło: Info Prasowe - Thermalright