Thermaltake The Tower 250 Mini Tower Chassis

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Thermaltake zaprezentowało swoją nową obudowę w formacie Mini-ITX o intrygującej nazwie The Tower 250 Mini Tower Chassis. Ta nieduża, wieżowa konstrukcja z frontowym oknem, pomieści w sobie płyty główne Mini-ITX, kartę graficzna o długości do 360 mm, system chłodzenia AIO z chłodnicą 360mm, zasilacz w standardzie ATX lub SFX do 200mm, a także osiem wentylatorów 120 mm lub pięć 140 mm. Za tacką płyty głównej można zainstalować dwa dyski SSD 2.5" lub jeden dysk twardy 3.5". Jak podkreśla producent, obudowa Tower 250 Mini wpisuje się w modny teraz układ prezentacji podzespołów Vertical Body Design. Ceny nie podano.



























źródło: TechPowerUP