Thule Paramount – nowe, miejskie plecaki ’pogodoodporne’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W ofercie Thule pojawiły się cztery nowe produkty z docenianej przez użytkowników i testerów serii Thule Paramount – dwa plecaki (o pojemności 24 i 27 litrów), hybryda plecaka z torbą na laptopa oraz torba na ramię. Nowości zaprojektowano z myślą o osobach, które codziennie transportują (np. do pracy lub na uczelnię) cały zestaw urządzeń elektronicznych, od laptopów i tabletów, aż po ładowarki i powerbanki – są świetnie zabezpieczone przed wilgocią, mają praktyczne i bezpieczne magnetyczne zamknięcia oraz mnóstwo miejsca i przegródek/kieszeni, dzięki którym zawsze wszystko jest na miejscu i pod ręką.







Pierwsza z nowości, Thule Paramount 27L to solidny, pakowny i odporny na warunki pogodowe plecak, wyposażony m.in. w bezpieczne i wygodne w użyciu zwijane magnetycznie zamknięcie oraz ochronne kieszenie na laptopa (do 15,6”) oraz tablet (do 10,5”). Świetnym rozwiązaniem jest możliwość otwarcia plecaka zarówno z góry (przez główną klapę), jak i z boku. Model ten został też wyposażony w cały zestaw najróżniejszych wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni i przegródek, dzięki którym możemy po pierwsze wygodnie rozmieścić wszystkie niezbędne na co dzień lub podczas wycieczki przedmioty, po drugie zaś – zawsze mieć do nich szybki dostęp. Wyściełany, siatkowy tylny panel zapewnia komfort i swobodny przepływ powietrza, zaś duża kieszeń boczna bez problemu pomieści np. butelkę z wodą lub termos.



Plecak Thule Paramount 24L jest nieco mniejszy i wyposażono go w inny system zamykania – zwijaną klapę z suwakiem, który dodatkowo zabezpieczony został magnetycznym zamknięciem, co zapewnia dodatkową ochronę podczas opadów deszczu i śniegu. Ten model również z powodzeniem nadaje się do transportowania laptopa o przekątnej ekranu do 15,6” oraz tabletu 10,5”, wyposażony jest też w dodatkowy boczny suwak (zapewniający wygodny dostęp do wnętrza bez konieczności korzystania z głównego zamknięcia). Świetnym rozwiązaniem jest również ukryta kieszeń na dokumenty (np. na paszport) oraz miękko wyściełana przestrzeń na delikatne przedmioty (okulary, smartfon itp.).



Oba opisane powyżej plecaki wykonane są z trwałej tkaniny nylonowej 420D z wodoodpornym wykończeniem, mają też zamki błyskawiczne YKK oraz odblaskowe detale. Thule Paramount 27 i 24L dostępne są w trzech stylowych wariantach kolorystycznych – czarnym (Black), oliwkowym (Olivine) oraz jasnobrązowym (Wood Thrush).



Trzecia z nowości – Thule Paramount Convertible Backpack 16L – to z kolei wielofunkcyjna torba na komputer, którą można nosić zarówno na plecach, jak i na ramieniu, jak klasyczną torbę kurierską. Tu również znajdziemy dość miejsca na pełnowymiarowego laptopa oraz tablet 10,5”, a także wszelkie niezbędne do pracy dokumenty i akcesoria (które możemy wygodnie porozmieszczać w kilku przegródkach i kieszeniach). Podobnie, jak opisane powyżej modele, również ten wykonany jest z tkaniny nylonowej 420D z wodoodpornym wykończeniem, wyposażony w zamki błyskawiczne YKK i odblaskowe detale (aczkolwiek występuje tylko w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i oliwkowym).



Ostatnim nowym produktem jest Thule Paramount Crossbody Bag, czyli elegancka torba na długim pasku z miękką wyściółką, zestawem praktycznych przegródek i zabezpieczeniem przed kradzieżą (w postaci podwójnego zamknięcia głównej komory oraz dodatkowej, ukrytej kieszeni z zatrzaskiem na najcenniejsze przedmioty (dokumenty, klucze, etc.).



Nowe produkty z serii Thule Paramount są już dostępne na polskim rynku w poniższych cenach:



Thule Paramount 27L – 689 PLN

Thule Paramount 24L – 599 PLN

Thule Paramount Convertible Backpack 16L – 599 PLN

Thule Paramount Crossbody Bag – 299 PLN



Serię produktów Thule Paramount uzupełniają również akcesoria – w ofercie firmy dostępna jest torba/zasobnik na ładowarki, okablowanie i inne akcesoria: Thule Paramount Cord Pouch (dostępna w dwóch wersjach: Small oraz Medium, wycenionych na 69 i 129 PLN).































Źródło: Info Prasowe / Thule