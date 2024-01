Torby i plecaki RIVACASE Narita - elegancja we wschodnim stylu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W ofercie marki RIVACASE znaleźć można szeroki wybór toreb i plecaków na elektronikę – zarówno nieco bardziej kolorowych i odważnych pod względem kolorystyki, jak i takich, podczas projektowania których postawiono na klasyczną elegancję. Przedstawicielem tego drugiego trendu są produkty z serii Narita – stylowe, dyskretne torby na laptopy, które przyciągają oko najwyższą jakością materiałów i świetnym, uniwersalnym wzornictwem. Nazwa serii Narita nawiązuje do japońskiego miasta oraz znajdującego się w nim lotniska (drugiego pod względem wielkości w Kraju Wschodzącego Słońca). Przez port lotniczy codziennie przewijają się dziesiątki tysięcy pasażerów – musiał on zatem zastać zaprojektowany tak, by idealnie wpisywać się w ich potrzeby. Podobnie jest z torbami RIVACASE Narita.







Seria Narita to stylowa alternatywa dla typowej torby biurowej. Połączenie matowej sztucznej skóry i nylonowej nici inspirowanej tweedem pozwoliło osiągnąć wyrafinowany efekt wizualny – torba i plecaki nie tylko świetnie wyglądają, ale są też trwałe i solidne, co oznacza, że bez problemu zniosą trudy każdej podróży. W skład serii wchodzą trzy produkty, wykonane ze sztucznej skóry najwyższej jakości, z solidnymi akcesoriami (suwaki, punkty mocowania pasków) oraz elegancką podszewką, przywołującą na myśl stylową marynarkę.



Pierwsze dwa to plecaki – większy z nich, model Narita 8165, przeznaczony jest do transportowania komputera o przekątnej ekranu 15.6”, zaś mniejszy (Narita 8125) pomieści komputer z ekranem o maksymalnej przekątnej 14”. W obu zmieścimy również tablet (do 10”) oraz wszelkie niezbędne podczas dnia pracy/nauki czy krótkiej podróży akcesoria i bagaż – wewnętrzne przegrody i kieszenie pozwalają wygodnie zorganizować zawartość plecaków.



Dopełnieniem serii jest klasyczna torba na laptopa Narita 8135 – pomieści komputer 15.6”, tablet 10.1” oraz wszelkie niezbędne akcesoria i dokumenty. Można ją nosić zarówno używając solidnych, miękkich uchwytów, jak i na ramieniu. Co istotne, zarówno plecaki, jak i torba, są grubo wyściełane, co skutecznie chroni ich cenną zawartość przed wstrząsami czy urazami mechanicznymi.



Plecak Narita 8165 kosztuje 349 PLN, cenę plecaka Narita 8125 ustalono na 279 PLN – tyle samo kosztuje również torba Narita 8135.

























Źródło: Info Prasowe - RIVACASE