Tracer - nowe akcesoria dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Gamingowy sprzęt nie musi być drogi, żeby sprawdzał się w trakcie najbardziej zażartych bojów toczonych na wirtualnych arenach. Solidne rozwiązania dla graczy w atrakcyjnych cenach ma w swojej ofercie Tracer. Do takich należą mikrofon Spider RGB o niecodziennym designie i znakomitej jakości dźwięku, jak również mysz GAMEZONE Reika RGB i klawiatura GAMEZONE Prisma RGB. Niezależnie od tego czy chcesz jesteś graczem i pragniesz, by twoja drużyna zawsze doskonale cię słyszała, czy również streamerem – Spider RGB stanowi doskonały wybór. W trakcie gamingowej sesji ze znajomymi mikrofon jest niezbędny...







To on umożliwia przekazywanie kluczowych informacji chociażby na temat pozycji przeciwników czy też dostępnych czarów lub umiejętności. Dzięki produktowi Tracer będziemy mieli pewność, że nasi kompani zawsze doskonale wszystko usłyszą. Nie inaczej wygląda to w przypadku streamowania, tworzenia treści wideo lub podcastów. Odbiorcy zawsze chcą dobrze słyszeć, co do przekazania ma twórca, którego materiał oglądają lub słuchają.



Niebanalny design mikrofonu i efektowne podświetlenie RGB sprawiają, że mikrofon od razu rzuca się w oczy. Spider RGB został wykonany z wysokiej jakości materiałów, które gwarantują długą żywotność nawet przy intensywnym używaniu przez najbardziej zaangażowanych graczy. W urządzeniu zastosowano redukcję szumów oraz możliwość dostosowania jego ustawienia do własnych potrzeb dzięki regulowanemu kątowi nachylenia i możliwości obrotu o 360 stopni. Istotna jest także funkcja szybkiego wyciszenia. Przycisk umieszczony na froncie mikrofonu Tracer Spider RGB z łatwością odnajdziemy nawet w najbardziej zaskakujących sytuacjach.



Design i funkcjonalność. Mysz i klawiatura z serii Tracer GAMEZONE

Oryginalnym designem i przystępną ceną wyróżnia się także mysz Tracer GAMEZONE Reika RGB USB. Dzięki niej wirtualna przygoda będzie jeszcze bardziej fascynująca. Gamingowy gryzoń posiada podświetlenie RGB, optyczny sensor i rozdzielczość do 7200DPI. Ergonomiczna konstrukcja dostosowana do praworęcznych użytkowników daje pewny chwyt, a dzięki teflonowym ślizgaczom ruchy zawsze będą płynne i precyzyjne. Produkt możemy dostosować do swoich potrzeb poprzez dedykowane oprogramowanie. To właśnie ono pozwoli nam wybrać funkcje czterech programowalnych klawiszy umieszczonych na myszy Reika z serii GAMEZONE.



Klawiatura to kolejny nieodzowny element wyposażenia każdego gamera. Ci, którzy szukają rozwiązań w atrakcyjnej cenie powinni zwrócić uwagę na “mechanika” Tracer GAMEZONE Prisma RGB, który posiada wszystkie niezbędne w uznaniu graczy funkcje. Mechaniczne przełączniki to gwarancja nie tylko wysokiej jakości wykonania, ale również precyzji. O tę ostatnią zadba też funkcja Anti-Ghosting, dzięki której odnotowany zostanie każdy ruch.Wygląd klawiatury GAMEZONE Prisma RGB możemy dostosować dzięki 3-strefowemu podświetleniu RGB, którym sterujemy za pomocą specjalnego oprogramowania. Urządzenie podepniemy do komputera lub laptopa za pomocą 1.5-metrowego kabla ze złączem USB.



Sprzęt jest już dostępny w sklepach z elektroniką. Cena sugerowana mikrofonu Tracer Spider RGB to 239 PLN, myszki Tracer GAMEZONE Reika RGB USB – 69 PLN, a klawiatury mechanicznej Tracer GAMEZONE Prisma RGB – 159 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / Tracer