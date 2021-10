Transcend DrivePro 620 - jedna kamera w samochodzie to za mało?

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polskim rynku dostępny jest już DrivePro 620 - pierwszy dwuelementowy wideorejestrator od firmy Transcend. Za pełny podgląd na to co podczas trasy dzieje się z przodu oraz z tyłu pojazdu odpowiadają dwie kamery - przednia DrivePro 250 oraz tylna DrivePro 10. Równocześnie rejestrują obraz w rozdzielczości 1080 x 1920 Full HD przy 60 klatkach na sekundę. Oba urządzenia wyposażone są w szerokokątny obiektyw (140°), który zapewnia rozległe pole widzenia. Dzięki matrycy SONY STARVIS™ obraz jest wyraźny nawet nocą czy przy słabych warunkach oświetleniowych. Pozwala to na identyfikację kluczowych informacji z nagrania takich jak np. numery tablic rejestracyjnych. Ponadto szeroki zakres dynamiki (WDR) balansuje ciemne i jasne obszary tak, żeby każde ujęcie było jak najbardziej klarowne.







DrivePro 620 wyposażony jest w szereg funkcji wspomagających bezpieczeństwo kierowcy oraz zapisywanie ważnych informacji. Czujnik G-sensor wykrywa kolizje i uruchamia tryb awaryjny w obu kamerach. W ten sposób nagranie ze zdarzenia jest zabezpieczone przez nadpisaniem. Na parkingu wideorejestrator może rozpocząć nagrywanie kiedy wykryje ruch lub ciągle rejestrować obraz w systemie poklatkowym (time-lapse). W przypadku drugiego rozwiązania, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, kamera automatycznie wyłączy się po 48 godzinach nagrywania.



Przycisk migawki umożliwia robienie zdjęć obiema kamerami podczas nagrywania filmu. Po wyjęciu z auta Drive Pro 620 może również posłużyć do robienia fotografii i udokumentowania np. uszkodzeń powstałych podczas wypadku. W przedniej kamerze zamontowany jest odbiornik GPS, który rejestruje datę, godzinę i współrzędne na obu nagraniach, dostarczając istotnych informacji, które mogą być przydatne po kolizji.



DrivePro 620 jest również wyposażone systemy ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, najechaniem na pojazd z przodu czy przekroczeniem ustawionych przez użytkownika limitów prędkości. Wyświetlacz head-up pokazuje aktualną prędkość i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa kierowcy, w tym przypomnienie o włączeniu świateł czy robieniu regularnych przerw w jeździe.. Dodatkowo urządzenie reaguje na oświetlenie otoczenia i odpowiednio dostosowuje do niego jasność wyświetlania na wbudowanym ekranie. W przypadku nagłej przerwy w zasilaniu, wbudowane baterie tymczasowo zasilą obie kamery zapobiegając uszkodzeniu nagrań.



Kamera DrivePro 620 firmy Transcend obsługuje łączność Wi-Fi. Po włączeniu tej funkcji w przedniej kamerze, tylna również zostanie automatycznie połączona. Przez Wi-Fi można również połączyć się z mobilną aplikacją Drive Pro pozwalającą przeglądać obraz z kamery w czasie rzeczywistym (z obu wideorejestratorów), pobierać zapisane filmy czy zmieniać ustawienia urządzenia. Jest ona dostępna dla urządzeń z systemem Android oraz iOS. Oprogramowanie DrivePro Toolbox przeznaczone jest dla urządzeń z systemem Windows lub Mac. Daje możliwość wykonania zrzutu ekranu podczas odtwarzania wideo oraz wyświetlania informacji takich jak prędkość, data i godzina filmu. Dodatkowo pozwala na edycję nagrania.



Urządzenie DrivePro 620 wykorzystuje technologię bezformatową, która utrzymuje wysokie prędkości odczytu/zapisu bez konieczności częstego formatowania kart pamięci. W zestawie znajdują się: dwie karty micro SD o pojemności 32 GB, uchwyty do montażu, ładowarka samochodowa z podwójnym portem USB oraz przewody o długości 8 m i 4 m. Kierowca może w ten sposób zasilać jednocześnie przednią i tylną kamerę.



Cena i gwarancja

DrivePro 620 można już kupić w Polsce w cenie około 800 PLN. Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją producenta. Dystrybutorem w Polsce jest ALSO Polska.













Źródło: Info Prasowe / Transcend