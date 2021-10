Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel prezentuje AIRY SPORTS TWS – całkowicie bezprzewodowe słuchawki douszne, stworzone z myślą o najbardziej aktywnych użytkownikach. Bluetooth 5.0, pojemny akumulator oraz szereg funkcjonalnych rozwiązań zwiększających komfort słuchania muzyki podczas uprawiania sportów. Za czysty dźwięk z głębokim basem w AIRY SPORTS TWS odpowiedzialne są 8-milimetrowe przetworniki. Dzięki połączeniu Bluetooth 5.0 z aptX i AAC, nowe słuchawki od Teufel mogą odtwarzać muzykę ze streamingów w jakości podobnej do płyty CD. Dodatkowo, elastyczne pałąki zauszne wykonane z antybakteryjnego silikonu zapewniają stabilną pozycję w uchu, także podczas uprawiania sportu. Teufel dołączył do zestawu wkładki w 3 różnych rozmiarach, dla jeszcze większego komfortu. Urządzenie jest odporne na pot oraz deszcz, więc sprawdzą się także podczas niesprzyjającej pogody.







Słuchawki wyposażone są w dotykowe sensory, za pomocą których można regulować poziom głośności oraz uruchamiać asystenta głosowego Google lub Siri. Dodatkowo służą one wygodnemu przyjmowaniu, kończeniu lub odrzucaniu połączeń telefonicznych. W obu słuchawkach wbudowane są mikrofony z technologią Qualcomm cVc. Zapewnia ona przekazywanie czystego dźwięku i niezakłóconej mowy, nawet podczas rozmowy w hałaśliwym miejscu.



AIRY SPORTS TWS mogą odtwarzać muzykę przez ponad 7 godzin. Dodatkowo w dołączonym do zestawu etui z funkcją powerbanku, słuchawki naładują się do pełna w ciągu 2 godzin. 20 minut ładowania wystarczy, aby móc odtwarzać muzykę przez około 1.5 godziny. Akumulator wystarczy na trzykrotne naładowanie słuchawek, co zwiększa czas działania zestawu do 31 godzin. Poziom naładowania baterii można monitorować dzięki wskaźnikowi LED.



Cena i dostępność

Teufel AIRY SPORTS TWS są już dostępne w cenie 699 PLN na stronie teufelaudio.pl. W najbliższym czasie do sprzedaży zostaną włączone do osobnego zakupu: pojedyncze słuchawki, etui z funkcją powerbanku oraz adaptery silikonowe.



































Źródło: Info Prasowe / Teufel