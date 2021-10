NEC MultiSync E273F - monitor z interfejsem USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp NEC Display Solutions Europe rozszerza swoją ofertę o kolejny monitor biurkowy z przyszłościowym złączem USB-C, oferujący zaawansowane funkcje ergonomiczne i wysoką wydajność, zapewniając przy tym porządek na biurku dzięki użyciu jednego kabla USB-C zastępującego kilka innych. Monitor NEC MultiSync E273F został zaprojektowany tak, aby zoptymalizować komfort pracy użytkownika i zapewnić elastyczność w przyszłości. E273F został wyposażony w 27-calowy panel LCD i najnowszy standard łączności 65W USB-C. Umożliwia to optymalizację miejsc pracy przy jednoczesnym zmniejszeniu bałaganu na biurkach dzięki jednemu kablowi, który zastępuje kilka innych przewodów: wideo, audio, zasilania i USB.







Użytkownicy mogą korzystać z wbudowanej technologii redukcji niebieskiego światła Low Blue Light oraz technologii flicker-free zapewniającej brak efektu migotania, chroniącej oczy przy zachowaniu wiernego odwzorowania kolorów. Co więcej, zaawansowana ergonomiczna regulacja zapewnia optymalne ustawienie monitora do indywidualnych potrzeb, pomagając w utrzymaniu wygody, zdrowej postawy i stałej produktywności.



Monitor NEC MultiSync E273F obsługuje nowe standardy otwartego biura w zakresie hot deskingu i BYOD ("bring your own device"), a dzięki złączom DP, HDMI, USB-C, wyjściu audio oraz koncentratorowi USB zapewnia najwyższy poziom elastyczności połączeń, dzięki czemu jest w pełni przystosowany do przyszłych zastosowań.



E273F jest dostępny w kolorze czarnym lub białym, co pozwala dopasować go do estetycznych preferencji w środowisku biurowym lub domowym. Dzięki ultrawąskiej ramce i opcjonalnemu uchwytowi VESA, E273F doskonale uzupełnia nowoczesne, efektywne miejsce pracy.



Nowy NEC MultiSync E273F będzie dostępny od grudnia 2021.





























Źródło: Info Prasowe / NEC