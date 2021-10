Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

XPG prezentuje swój pierwszy moduł pamięci DDR5: XPG LANCER DDR5. Oferuje ona zwiększoną przepustowość i osiąga częstotliwość do 5200 MT/s. Co więcej, jest wyposażona w PMIC (Power Management Integrated Circuit) i ECC (Error Correcting Code) dla zwiększenia wydajności i stabilności. Moduł jest dostępny w wersji o pojemności 16GB. Zastosowanie wysokiej jakości układów scalonych i płytek PCB zapewnia bezkompromisową wydajność i niezawodne podkręcanie, idealne dla wymagających graczy i overclockerów. Dzięki wsparciu dla Intel XMP 3.0, użytkownicy mogą łatwo podkręcać bez potrzeby wchodzenia do BIOSu.







Osiągając częstotliwość do 5,200 MT/s, zapewnia znaczący wzrost wydajności w grach i overclockingu. Dzięki ECC, moduł ten może automatycznie korygować błędy w czasie rzeczywistym. Oprócz znacznego zmniejszenia obciążenia obliczeń procesora, zapewnia również zwiększoną stabilność i niezawodność.



Pamięć posiada konfigurowalne oświetlenie RGB. Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy różnymi efektami (statyczny, oddychanie i kometa) lub zsynchronizować oświetlenie z ulubionymi utworami. Wszystko to można zrobić za pomocą oprogramowania sterującego RGB od wszystkich głównych marek płyt głównych. Pamięć DDR5 z serii LANCER będzie dostępna w wersji 5200MT/s z 16GB zestawem jedno lub dwukanałowym. (Wersja 6000MT/s już wkrótce).



















Źródło: Info Prasowe / XPG