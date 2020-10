Transcend HUB5C - hub ze złączem USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

30 lat temu waga przenośnych komputerów przekraczała nawet 10 kg, tymczasem obecnie łatwo znaleźć modele lżejsze niż 1.5 kilograma. Zmniejszanie wymiarów ich konstrukcji odbywa się jednak między innymi kosztem ograniczania liczby portów w obudowie. Z jednej strony konsumenci cieszą się, że urządzenia są mniejsze i łatwiej je przenosić. Ale z drugiej – stają przed dylematem jak podłączyć peryferia, których potrzebują do nauki, pracy czy rozrywki. W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem jest hub ze złączem USB-C. Pozwoli on „rozgałęzić” jeden dostępny port USB typu C (wykorzystywany najczęściej do ładowania laptopów) na kilka różnych wejść, które wystarczą do podłączenia wszystkich akcesoriów użytkownika.







Dodatkowo, jeśli wymagają one np. portu USB typu A, oszczędzi konieczności kupowania przejściówek lub nowego sprzętu. Ale hub to rozwiązanie, które sprawdzi się nie tylko u posiadaczy laptopów. Docenią go także użytkownicy tabletów i komputerów stacjonarnych, którym ułatwi korzystanie ze wszystkich podłączonych akcesoriów.



Tego typu urządzenie ma w swojej ofercie firma Transcend. HUB5C wyposażony jest w aż 6 różnych portów: dwa złącza USB typu C (w tym jedno z funkcją szybkiego ładowania Power Delivery), dwa złącza USB typu A oraz czytniki kart SD i microSD.



Cena tego modelu to niecałe 140 PLN.











Źródło: Info Prasowe / Transcend