Trust Bayo – ergonomiczna mysz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Nowa mysz w ofercie holenderskiego producenta – Trust Bayo – dzięki pionowej konstrukcji zapewnia bardziej naturalną pozycję dłoni i ramienia w porównaniu z tradycyjnymi myszami komputerowymi. Z Bayo możesz wygodnie pracować przez wiele godzin, nie martwiąc się o nadwyrężenie nadgarstka. Oprócz doskonałej ergonomii, Bayo jest wyposażona w szereg funkcji, które pomogą w ciągu całego dnia pracy. Urządzenie jest bezprzewodowe, a jego zasięg to nawet 10 metrów. W zestawie znajdziemy mały odbiornik sygnału podpinany do komputera poprzez złącze USB, który, w razie potrzeby, można przechowywać w samej myszy. Nowa mysz Trust posiada wbudowany akumulator, więc nie wymaga wymiany baterii, a ponadto posiada funkcję RGB, która nadaje jej indywidualny charakter.







Pionowa konstrukcja urządzenia Bayo jest niezwykle wygodna w użytkowaniu, nawet podczas najdłuższych dni pracy. Zmniejsza obciążenie nadgarstka oraz ramienia i zapewnia komfortowe warunki pracy.



Zasięg bezprzewodowy wynoszący 10 metrów gwarantuje dużą swobodę ruchu. A jeśli zajdzie potrzeba naładowania baterii, dołączony kabel USB-C umożliwia korzystanie z myszy podczas ładowania. Aby dodać jej charakteru, Trust Bayo jest wyposażona w stylowe oświetlenie RGB. Stwórz mysz, która pasuje do Twojej osobowości, nadając jej unikalny wygląd.



Dzięki pionowej konstrukcji Trust Bayo sprawia, że praca staje się o wiele wygodniejsza, a jej dodatkowe funkcje pomagają zachować produktywność. Dzięki inicjatywie Clevergreen firmy Trust, Bayo jest również dostarczana w przyjaznym dla środowiska opakowaniu, z użyciem jak najmniejszej ilości plastiku.





















Źródło: Info Prasowe / Trust