Trust GTX322B CARUS - Zamaskowane 50mm...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Słuchawki dla graczy, to temat rzeka... Ich wybór na rynku może każdego przytłoczyć, a wielu zniechęconych dziesiątkami modeli w sklepach Internetowych, często pyta na forach, "co polecacie" w takiej, a takiej kwocie pieniędzy. Gdyby w tym momencie ktoś mnie o to zapytał, to w zasadzie sam bym nie wiedział, co komuś polecić, bo każdy z nas ma przecież inne wymagania w tym względzie. Jedni szukać będą jak najbardziej doskonałego dźwięku, inni będą celować w "złoty środek" między użyciem tego sprzętu w grach i do słuchania muzyki, a jeszcze inni połączą to wszystko z pragnieniem posiadania czegoś o wyjątkowym lub przynajmniej ciekawym wyglądzie.





Źródło: Klinika IN4

czytaj więcej...