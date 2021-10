Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Trust GXT 255+ Onyx jest idealnym rozwiązaniem dla aspirujących i profesjonalnych twórców treści, którzy często nagrywają hobbystycznie lub zawodowo oraz szukają mikrofonu oferującego wysoką jakość wykonania oraz dźwięku. Mikrofon Onyx został opracowany z myślą o łatwej obsłudze – wystarczy podpiąć go do komputera poprzez port USB. Połączenie wysokiej jakości mikrofonu i elastycznego ramienia ze zintegrowanym kablem USB zapewnia wszystko, co jest potrzebne do nagrywania dźwięku o jakości studyjnej. Dodatkowo, wielokolorowa dioda LED dodaje mu unikatowego stylu.







Kardioidalny wzorzec nagrywania daje pewność, że nagrywasz tylko swój głos z jak najmniejszą ilością szumów tła. W zestawie znajduje się również filtr pop, który pomaga zredukować niechciane, irytujące dźwięki. Profesjonalne ramię mikrofonu jest elastyczne i wytrzymałe, a jednocześnie mieści kabel USB mikrofonu, zapewniając elegancki wygląd. Dla dodatkowej wygody dostępne jest nawet drugie złącze USB.



Podłącz zestaw słuchawkowy do złącza AUX 3.5 mm i usłysz co nagrywasz w czasie rzeczywistym, bez opóźnień. Gdy słyszysz co robisz, łatwiej jest dostosować poziom głośności. Nadaj swoim streamom nieco więcej blasku dzięki 6-kolorowej diodzie LED. Wybierz kolor, który najbardziej Ci odpowiada i spraw, że twoja transmisja będzie się wyróżniać na tle innych. Ponadto jest to również funkcjonalne rozwiązanie, ponieważ dioda LED zmienia kolor na czerwony, gdy wyciszasz mikrofon.



Trust GXT 255+ Onyx to najprostszy sposób na podniesienie jakości nagrań i streamów: dźwięk klasy studyjnej, elastyczne i wytrzymałe ramię oraz prosta konfiguracja przez USB bez konieczności stosowania osobnego miksera.



Mikrofon Trust GXT 255+ Onyx jest już dostępny w sprzedaży w sklepach z elektroniką i sprzętem komputerowym w cenie od 869 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Trust