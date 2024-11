Trust GXT 868 Torix - Bezprzewodowy Gaming bez ograniczeń

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rok 2024 przyniósł ogromny rozwój w gamie klawiatur Trust Gaming. Po sukcesie mechanicznej klawiatury Torix, Trust z radością przedstawia jej nową wersję – GXT 868 Torix Wireless. Zachowując wszystkie cechy oryginalnej wersji, Torix Wireless zapewnia graczom jeszcze większą swobodę i komfort podczas intensywnych rozgrywek. Trust GXT 868 Torix oferująca niezawodną łączność bezprzewodową 2.4 GHz. Urządzenie zapewnia do 30 godzin gry z włączonym podświetleniem RGB oraz aż 100 godzin przy jego wyłączeniu. Klawiatura zaprojektowana z myślą o maksymalnej wygodzie umożliwia kontynuowanie rozgrywki nawet podczas ładowania, eliminując ryzyko przerwania gry. Dodatkowo, brak kabli pozwala na lepsze zagospodarowanie przestrzeni na biurku, sprzyjając porządkowi i komfortowi.







Torix Wireless, podobnie jak pierwotna wersja, oferuje te same niskoprofilowe klawisze, które zapewniają wyjątkowy komfort i szybkość działania. Wyposażona w białe przełączniki mechaniczne Huano, przetestowane na wytrzymałość do 50 milionów naciśnięć, gwarantuje precyzję i niezawodność każdego ruchu. W pełni regulowane podświetlenie RGB umożliwia graczom dopasowanie idealnego schematu kolorów do swojego stylu i preferencji, oferując wybór spośród ponad 16.8 miliona odcieni. Dzięki dołączonemu oprogramowaniu użytkownicy mogą personalizować makra, ustawienia oświetlenia i wiele więcej, sprawiając, że klawiatura staje się unikalnym odzwierciedleniem ich stylu gry.



Torix Wireless to doskonały wybór na długie sesje gamingowe, dzięki solidnej konstrukcji z aluminiową płytą górną, która zapewnia wyjątkową trwałość nawet podczas najbardziej intensywnych rozgrywek. Dodatkowo, wygodne pokrętło głośności umożliwia łatwą regulację dźwięku bez odrywania uwagi od gry, gwarantując pełne skupienie.



Klawiatura jest już dostępna w sprzedaży w sugerowanej cenie od 379 PLN.

















źródło: Info Prasowe - Galaktus