Trust Psi Patrol - oficjalnie licencjonowana seria Trust dla dzieci

Firma Trust z radością ogłasza premierę swojej nowej, oficjalnie licencjonowanej serii Psi Patrol, łączącej zabawę, funkcjonalność i bezpieczeństwo w kolekcji stworzonej specjalnie dla małych odkrywców. W skład serii wchodzą trzy wyjątkowe produkty, które łączą przemyślane funkcje, którym rodzice mogą zaufać, z ikonicznymi i pełnymi uroku postaciami oraz wzorami z Psiego Patrolu, popularnego serialu dla dzieci w wieku przedszkolnym, produkowanego przez Spin Master, emitowanego na Nickelodeon i dostępnego w serwisie streamingowym Paramount+.







Na czele kolekcji znajdują się bezprzewodowe słuchawki dla dzieci Nouna. Dzięki aktywnemu ograniczeniu głośności do maks. 85 dB słuchawki Nouna spełniają europejską normę bezpieczeństwa EN71, chroniąc małe uszy, a przy tym wyglądają niesamowicie stylowo. Regulowane pałąki i miękkie nauszniki sprawiają, że są odpowiednie dla dzieci w wieku 4–10 lat, a składana, lekka konstrukcja wykonana w 35% z tworzyw z recyklingu zapewnia wygodę użytkowania. Słuchawki oferują do 15 godzin pracy na akumulatorze i zasięg do 10 m przez Bluetooth, a możliwość podłączenia przez 3.5 mm kabel zwiększa elastyczność. Ponadto dołączone naklejki pozwalają dzieciom spersonalizować swoje słuchawki i zabrać swoich ulubionych psich ratowników wszędzie tam, gdzie zechcą.



Kolejnym produktem jest plecak na tablet Vymo Kids, zaprojektowany dla dzieci, które nieustannie są w ruchu. Regulowane, wyściełane szelki, przyjazne dzieciom zamki błyskawiczne oraz lekka, wodoodporna konstrukcja sprawiają, że plecak jest idealny do szkoły, podróży lub kolejnej tajnej misji. Plecak ma dedykowaną, wyściełaną przegrodę na tablet, dużą komorę główną, wewnętrzną kieszeń z siatki oraz kieszeń na butelkę napoju, które zapewniają mnóstwo miejsca na śniadaniówkę, zabawki i wszystkie niezbędne rzeczy.



Gdy dzieci są gotowe, by korzystać z tabletu, etui Tobu Kids na iPada zapewnia solidną ochronę w zabawnej formie. Produkt jest kompatybilny z iPadem 10 (10. generacji) i iPadem Air 4 i jest wykonany z miękkiej pianki EVA, która amortyzuje wstrząsy przy uderzeniach i upadkach. Wbudowany uchwyt ułatwia przenoszenie nawet najmniejszym dłoniom, a składana konstrukcja umożliwia wykorzystanie etui jako podstawki umożliwiającej korzystanie bez trzymania w ręce, idealnej do oglądania bajek, rozmów wideo z dziadkami lub korzystania z aplikacji edukacyjnych.



Produkty dostępne już dziś w sugerowanej cenie detalicznej: bezprzewodowe słuchawki dla dzieci Nouna Wireless Kids - 29.99 EURO, plecak na tablet dla dzieci Vymo Kids - 19.99 EURO i etui na iPada dla dzieci Tobu Kids - 19.99 EURO.

















