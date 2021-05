Trzy nowe urządzenia SSD z serii WD_BLACK

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas środowej imprezy Flash Perspective, firma Western Digital zaprezentowała trzy nowe urządzenia SSD z popularnej serii produktów dla graczy WD_BLACK. Pojemne i wydajne nowości są idealną propozycją dla graczy, którzy chcieliby wprowadzić na wyższy poziom możliwości swoich komputerów i konsoli do gier następnej generacji. Rezydując na pograniczy branży technologicznej oraz rozrywkowej, marka WD_BLACK zapewnia graczom innowacyjne rozwiązania storage, zaprojektowane z myślą o nich. Wśród nowo zaprezentowanych produktów znalazły się: WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD, który pozwala entuzjastom gier wynieść na nowy poziom wydajność storage swoich komputerów i laptopów (dzięki zastosowaniu technologii PCIe Gen4), a także zapewnić więcej miejsca na gry.







To rozwiązanie typu DRAM-less bazuje na PCIe Gen4 (zapewniając jednocześnie wsteczną kompatybilność z PCIe Gen3), oferując dzięki temu transfery sięgające 3.600MB/s. Dzięki temu, że urządzenie używa o 30% mniej energii niż poprzedni model, docenią je szczególnie gracze korzystający z laptopów – które będą mogły dłużej działać na baterii. Dołączone oprogramowanie WD_BLACK Dashboard pozwala na monitorowanie stanu dysku oraz zapewnienie maksymalnej wydajności rozgrywki, także podczas jej streamowania.



• Cena/Dostępność: WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD będzie dostępny w wersjach 250GB, 500GB oraz 1TB w cenie od 298.99 PLN. Dysk można już teraz zamawiać – w ramach preorderu – na stronie Western Digital Store, zaś latem pojawi się w ofercie wybranych partnerów, integratorów i sprzedawców produktów Western Digital.



WD_BLACK D30 Game Drive SSD – To zgrabne, kompaktowe urządzenie jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników konsoli, którzy chcą zminimalizować czas ładowania i zacząć granie jak najszybciej. Nowość oferuje szybkość odczytu danych sięgający 900 MB/s – a dzięki maksymalnej pojemności 2 TB (co pozwala na zapisanie do 50 gier) gracze mogą spędzić więcej czasu na graniu, zamiast kasować i ponownie pobierać ulubione tytuły. Dysk zaprojektowano tak, by idealnie pasował wizualnie do nowych konsol, wyposażono go też w demontowaną podstawkę.



• Cena/Dostępność: WD_BLACK D30 Game Drive SSD jest dostępny w wersjach o pojemnościach 500GB, 1TB oraz 2TB, w cenie od 749.99 PLN. Urządzenie jest już dostępne w ofercie wybranych partnerów, integratorów i sprzedawców produktów Western Digital, a także w sklepie Western Digital Store.



WD_BLACK D30 Game Drive SSD for Xbox – Zbudowana z myślą o współpracy z konsolą Xbox i oficjalnie licencjonowana dla tej platformy wersja WD_BLACK D30 Game Drive SSD zapewnia wysokie prędkości oraz wysoką pojemność, zamknięte w obudowie zainspirowanej wzornictwem konsoli Xbox. Użytkownicy mogą go błyskawicznie podłączyć i zacząć tworzyć ogromną kolekcję ulubionych gier lub wykorzystać jako miejsce do przechowywania nowych tytułów (jednocześnie mogąc uruchamiać tytuły dla Xbox One bezpośrednio z dysku). Wraz z dyskiem nabywca otrzymuje miesięczny dostęp do usługi Xbox Game Pass Ultimate zapewniającej dostęp do ponad 100 gier na PC i konsolę, a także rozgrywki multiplayer dla graczy konsolowych.



• Cena/Dostępność: WD_BLACK D30 Game Drive SSD for Xbox dostępny jest w wersjach 500GB, 1TB oraz 2TB, w cenie od 769.99 PLN. Urządzenie można już zamawiać – w ramach pre-orderu – w Western Digital Store zaś w czerwcu pojawi się w ofercie wybranych partnerów, integratorów i sprzedawców produktów Western Digital.





























Źródło: Info Prasowe / WD