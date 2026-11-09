Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

19 listopada może być wyjątkowo trudnym dniem dla pracodawców. Według szacunków premiera jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat może oznaczać nawet miliard dolarów strat dla amerykańskiej gospodarki wynikających ze spadku produktywności. Turtle Beach postanowiło przygotować coś dla tych, którzy zamiast pracy wybiorą wirtualne przygody wśród palm. Do sprzedaży trafiają przewodowe słuchawki Recon 70 Pacific Skyline, inspirowane słoneczną Kalifornią. Ich wygląd nawiązuje do zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i San Diego, gdzie znajduje się siedziba marki.







Kalifornijski styl i dźwięk na długie godziny rozgrywki

Turtle Beach Recon 70 Pacific Skyline łączą charakterystyczny wygląd z rozwiązaniami znanymi z pozostałych modeli tej serii. Słuchawki wyposażono w 40-milimetrowe przetworniki, zapewniające wyraźny dźwięk podczas rozgrywki. Lekka konstrukcja oraz miękkie nauszniki pokryte syntetyczną skórą zostały zaprojektowane z myślą o komforcie podczas wielogodzinnych sesji. Nauszniki pomagają także ograniczyć hałas z otoczenia, pozwalając skupić się na wydarzeniach w grze. Do komunikacji głosowej służy mikrofon o wysokiej czułości z funkcją flip-to-mute. Wystarczy odchylić go do góry, aby wyciszyć mikrofon. Regulacja głośności znajduje się bezpośrednio na nauszniku, a uniwersalne złącze 3.5 mm umożliwia podłączenie zestawu do kompatybilnych konsol, komputerów PC i innych urządzeń.



Do kompletu kontroler z panoramą San Diego

Nowe słuchawki dołączają do zaprezentowanego wcześniej bezprzewodowego kontrolera Turtle Beach Pacific Skyline Wireless Controller, utrzymanego w tej samej pastelowej stylistyce. Kontroler wyróżnia się podświetleniem RGB, które po włączeniu ujawnia ukrytą na obudowie panoramę San Diego. Wyposażono go również w precyzyjne drążki analogowe TMR, dwa silniki wibracyjne oraz programowalne przyciski tylne. Model obsługuje bezprzewodową łączność z konsolami Xbox oraz komputerami z Windows 10/11 za pośrednictwem dołączonego nadajnika USB. Dzięki Bluetooth można korzystać z niego również na kompatybilnych urządzeniach z Androidem.



Ceny i dostępność

Słuchawki Turtle Beach Recon 70 Pacific Skyline są już dostępne na stronie producenta w cenie 34.99 euro. Kontroler Pacific Skyline Wireless Controller jest dostępny w sugerowanej cenie 89.99 euro.

































źródło: Info Prasowe - Turtle Beach