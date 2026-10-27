Turtle Beach Stealth Flip i Rematch Wireless

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Turtle Beach rozszerza ofertę kontrolerów dla graczy PC o dwa bezprzewodowe modele – Stealth Flip i Rematch Wireless PC. Pierwszy wyróżnia się obracanymi modułami drążków analogowych, które odsłaniają dwa panele dotykowe. Drugi oferuje precyzyjne drążki TMR, spusty z efektem Halla oraz konfigurowalne podświetlenie RGB. Oba kontrolery obsługują częstotliwość raportowania do 1000 Hz w określonych trybach połączenia i zapewniają do 20 godzin pracy na jednym ładowaniu. Nowe kontrolery Turtle Beach zostały zaprojektowane z myślą o różnych sposobach korzystania z komputera – od tradycyjnej rozgrywki z wykorzystaniem analogowych drążków po sterowanie dotykowe i obsługę interfejsu Windows. Oba modele oferują łączność bezprzewodową, programowalne przyciski oraz możliwość personalizacji ustawień za pomocą aplikacji Turtle Beach Swarm II.







Stealth Flip stawia przede wszystkim na wszechstronność i nietypową konstrukcję, natomiast Rematch Wireless koncentruje się na precyzji sterowania i funkcjach przydatnych podczas dynamicznej rozgrywki, pozostając jednocześnie bardziej przystępną cenowo propozycją.



Stealth Flip to kontroler, który zamienia drążki w touchpady

Najbardziej charakterystycznym elementem Stealth Flip jest technologia Flip-to-Touchpad. Kontroler wyposażono w obracane moduły drążków analogowych, które po odwróceniu odsłaniają dwa panele dotykowe. Dzięki temu użytkownik może w kilka sekund przełączać się pomiędzy tradycyjnym sterowaniem analogowym a obsługą dotykową. Rozwiązanie zwiększa możliwości wykorzystania kontrolera w różnych gatunkach gier. Tradycyjne drążki analogowe sprawdzą się przede wszystkim w grach akcji, wyścigowych i platformowych, natomiast sterowanie dotykowe może być przydatne w strategiach, symulatorach oraz grach ekonomicznych i menedżerskich, w których istotną rolę odgrywa poruszanie kursorem, wybieranie jednostek czy obsługa rozbudowanych interfejsów. Panele dotykowe mogą również ułatwiać nawigację po mapach, ekwipunku i menu w grach RPG, zależnie od obsługiwanych funkcji sterowania. Dodatkowo urządzenie wyposażono w osobny gładzik (trackpad), który pozwala poruszać kursorem i obsługiwać interfejs Windows bez konieczności sięgania po mysz.



W Stealth Flip zastosowano drążki analogowe AntiDrift wykorzystujące czujniki z efektem Halla. Technologia magnetyczna zapewnia precyzyjny odczyt ruchów i ogranicza ryzyko występowania driftu, czyli niepożądanego rejestrowania ruchu drążka. Na PC kontroler oferuje częstotliwość raportowania do 1000 Hz w trybie przewodowym, co pozwala ograniczyć opóźnienie między wykonaniem ruchu a jego zarejestrowaniem przez komputer. Urządzenie wykorzystuje również przyciski z mikroprzełącznikami, zapewniające wyraźną reakcję na naciśnięcie.



Cztery profile, regulowane spusty i do 20 godzin pracy

Stealth Flip wyposażono w dwa programowalne przyciski umieszczone z tyłu obudowy oraz regulowane ograniczniki skoku spustów. Pozwalają one przełączać się pomiędzy krótkim skokiem, przydatnym w dynamicznych strzelankach, a pełnym zakresem ruchu, który sprawdzi się np. w grach wyścigowych. Kontroler umożliwia zapisanie czterech profili ustawień w pamięci urządzenia. Dodatkowe możliwości personalizacji zapewnia aplikacja Turtle Beach Swarm II na PC, pozwalająca m.in. zmieniać przypisanie przycisków, konfigurować makra i dostosowywać charakterystykę pracy drążków.



Stealth Flip obsługuje bezprzewodowe połączenie z komputerem za pośrednictwem dołączonego nadajnika USB oraz łączność Bluetooth z kompatybilnymi urządzeniami mobilnymi z Androidem i telewizorami Smart TV. Wbudowany akumulator zapewnia do 20 godzin działania na jednym ładowaniu. Kontroler wyposażono również w gniazdo audio 3,5 mm, umożliwiające podłączenie przewodowego zestawu słuchawkowego i korzystanie z funkcji dostosowywania dźwięku Turtle Beach.



Rematch Wireless – drążki TMR, 1000 Hz i spusty z efektem Halla

Drugim nowym modelem jest Rematch Wireless RGB Gaming Controller, przygotowany z myślą o graczach PC, którzy oczekują precyzyjnego sterowania i szerokiej kompatybilności bez konieczności sięgania po najdroższe kontrolery. Urządzenie wykorzystuje drążki analogowe TMR (Tunneling Magnetoresistance). Jest to technologia magnetyczna zapewniająca wysoką czułość i dokładność odczytu ruchów, a dzięki bezkontaktowemu działaniu ograniczająca ryzyko występowania driftu.



Rematch Wireless wyposażono również w spusty wykorzystujące czujniki z efektem Halla oraz trzystopniową regulację ich skoku. Gracz może wybrać krótki skok pozwalający szybciej aktywować spust lub pełny zakres ruchu, przydatny np. podczas kontrolowania przyspieszenia w grach wyścigowych. Kontroler oferuje częstotliwość raportowania do 1000 Hz zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym 2.4 GHz, gdy funkcje audio są wyłączone. Po ich aktywowaniu częstotliwość wynosi do 500 Hz. Do dyspozycji użytkownika oddano także dwa programowalne przyciski z tyłu obudowy oraz trzy gotowe profile ustawień: Standard, Competitive i Sport. Można przełączać się pomiędzy nimi bezpośrednio z poziomu kontrolera.



Łączność z PC, Steam Deckiem i Smart TV

Rematch Wireless oferuje trzy sposoby połączenia: przewodowo przez USB-C, bezprzewodowo w paśmie 2,4 GHz oraz przez Bluetooth. Kontroler jest kompatybilny z komputerami z systemem Windows 10 i 11, urządzeniami Steam Deck i Steam Machine, a także urządzeniami mobilnymi z Androidem oraz kompatybilnymi telewizorami Smart TV. Obsługa standardów XInput i Microsoft Game Input Protocol (GIP) pozwala na automatyczne rozpoznawanie kontrolera bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników, zapewniając kompatybilność z grami dostępnymi m.in. na Steam i w PC Game Pass. Rematch Wireless wyposażono również w opatentowany system sterowania dźwiękiem bezpośrednio z kontrolera. Umożliwia on regulację głośności, wyciszenie dźwięku oraz mikrofonu bez konieczności przerywania rozgrywki. Urządzenie posiada gniazdo słuchawkowe 3.5 mm.



Wbudowany akumulator pozwala na maksymalnie 20 godzin rozgrywki przy wyłączonych funkcjach audio lub do 10 godzin po ich aktywowaniu. Wyposażenie uzupełniają dwa silniki wibracyjne, ergonomiczne uchwyty o teksturowanej powierzchni oraz konfigurowalne podświetlenie RGB. Ustawienia przycisków, efektów świetlnych i profili można dostosowywać za pomocą aplikacji Turtle Beach Swarm II na PC.



Ceny i dostępność

Oba kontrolery Turtle Beach debiutują na światowym rynku 27 października 2026 roku i są dostępne na oficjalnej stronie producenta. Sugerowane ceny wynoszą:

- Turtle Beach Stealth Flip Wireless Controller – 99.99 euro

- Turtle Beach Rematch Wireless RGB Gaming Controller – 49.99 euro

































źródło: Info Prasowe - Turtle Beach