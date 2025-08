Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wiodący producent akcesoriów gamingowych Turtle Beach i jego marka esportowa Victrix ogłosiły dziś nowy bezprzewodowy kontroler modułowy Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded. To następca Victrix Pro BFG, który jest już dobrze oceniany i używany przez czołowych graczy esportowych oraz społeczność gier walki (FGC) na całym świecie. Nowy kontroler Victrix Pro BFG Reloaded został wyposażony w przekonfigurowany moduł Fightpad, który jest bardziej ergonomiczny. Kluczowe przyciski umieszczono w lepszym zasięgu. Kontroler jest wyposażony w gałki i spusty z efektem Halla.







Kompatybilność z Xbox, PlayStation i Windows

Wersja kontrolera przeznaczona na Xbox jest kompatybilna z konsolami Xbox Series X|S, Xbox One i systemem Windows. Natomiast wersja przeznaczona dla graczy PlayStation jest kompatybilna z konsolami PS5 i PS4, ale również z systemem Windows. Obie wersje są dostępne w czarnej lub białej wersji kolorystycznej.



Przeznaczony do gier walki, strzelanek i RPG

Zaprojektowany z modułowym układem, kontroler Victrix Pro BFG Reloaded dostosowuje się do każdego stylu gry, zarówno w grach walki, strzelankach pierwszoosobowych, jak w grach RPG. Rdzeniem kontrolera są konfigurowalne moduły z wbudowaną technologią z efektem Halla, które zapewniają wymaganą precyzję. Dzięki trzem modułom i 11 wymiennym komponentom, w tym różnym gałkom (dwie standardowe nasadki, jedna nasadka kopułkowa, jeden drążek snajperski) oraz padom kierunkowym, gracze mogą dostosować swój kontroler do optymalnego komfortu i wydajności.



Podczas gry na konsolach Xbox i podłączenia słuchawek, można wykorzystać atuty dźwięku przestrzennego Dolby Atmos z bezpłatną subskrypcją. Natomiast gracze na PS5 mogą podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy przez port audio 3.5 mm kontrolera, aby doświadczyć dźwięku 3D w obsługiwanych grach. Kontroler został wyposażony w cztery przyciski tylne z możliwością szybkiego przypisania. W przypadku gier walki, ergonomicznie zoptymalizowany 6-przyciskowy moduł Fightpad z mikroprzełącznikami zapewnia precyzję na poziomie turniejowym, pomagając graczom z łatwością wykonywać bezbłędne kombinacje.



Dostosowanie kontrolera do swoich preferencji

Poza emocjami związanymi z rywalizacją, komfort i wygoda są kluczowe. Gracze mogą łatwo mapować przyciski, zoptymalizować spusty, dostosować martwe strefy i nie tylko, korzystając z bezpłatnej aplikacji Victrix Control Hub dostępnej na Xbox i Windows. Ulepszone uchwyty i ergonomiczna konstrukcja kontrolera zapewniają maksymalny komfort podczas długich sesji grania. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi gracze będą mogli cieszyć się nawet 20-godzinną rozgrywką na jednym ładowaniu i doświadczyć bezprzewodowego grania z niskimi opóźnieniami i zasięgiem do 9 metrów. Alternatywnie, gracze mogą użyć 3-metrowego kabla USB-C, aby uzyskać solidną wydajność przewodową podczas rozgrywek turniejowych. W oficjalnie licencjonowanej dla PlayStation wersji kontrolera, przełącznik trybu wieloplatformowego pozwala z łatwością zmieniać tryby gry pomiędzy PS5, PS4 albo PC.



Od 28 września kontroler będzie dostępny do zakupu na stronie Turtle Beach w cenie od 199 Euro.



































źródło: Info Prasowe - Turtle Beach