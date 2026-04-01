2026-04-01 10:48
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)


Turtle Beach odpowiada nowymi akcesoriami dla graczy

Uniwersum jednej z najpopularniejszych marek w historii gier wideo ponownie przyciąga uwagę fanów na całym świecie. Mario i Luigi po raz kolejny wyruszają na międzygwiezdną przygodę. Po pokonaniu Bowsera i uratowaniu Brooklynu, bracia muszą zmierzyć się z nowym zagrożeniem, czyli sojuszem Wario i Bowsera Jr. Wraz z premierą kinową Turtle Beach prezentuje kontrolery i etui inspirowane światem Mario, zaprojektowane dla Nintendo Switch 2. Do portfolio dołączają dwa nowe kontrolery bezprzewodowe: Rematch Wireless RGB Gaming Controller - Rosalina Edition oraz Rematch Wireless Controller - Koopa Troop. Oba modele są oficjalnie licencjonowane dla Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite oraz Nintendo Switch – OLED. Kontrolery wyróżniają się dynamicznym podświetleniem RGB z motywami inspirowanymi światem Super Mario, a także zestawem funkcji zwiększających komfort i precyzję rozgrywki.



Wśród najważniejszych cech znalazły się analogi TMR ograniczające efekt driftu, dwa programowalne przyciski na tylnej obudowie oraz bezprzewodowe połączenie o zasięgu do około 9 metrów. Wbudowany akumulator pozwala nawet na 40 godzin gry na jednym ładowaniu. Konstrukcja kontrolerów została zaprojektowana ergonomicznie, z myślą o dłuższych sesjach gamingowych. Nowością jest również etui Koopa Troop PlayTrek, stworzone dla graczy korzystających z konsoli w podróży. Model inspirowany armią Bowsera wyróżnia się designem świecącym w ciemności. Etui posiada wytrzymałą konstrukcję z formowanej pianki EVA oraz zewnętrzną warstwę z materiału PU, zapewniającą dodatkową ochronę. Wnętrze zostało wyposażone w miękką przegrodę chroniącą ekran (pełniącą także funkcję organizera na kartridże) oraz kieszeń na akcesoria. Produkt jest kompatybilny z Nintendo Switch 2, ale także z wcześniejszymi modelami konsoli.

Dostępność i ceny
Nowe kontrolery oraz etui są już dostępne w przedsprzedaży na stronie Turtle Beach.
Kontrolery: 64.99 euro – premiera 4 maja 2026 r.
etui PlayTrek: 24.99 euro – premiera 14 czerwca 2026 r.

Od 30 marca 2026 r. w sprzedaży dostępne są wcześniej zapowiedziane akcesoria: kontroler Mario & Luigi Rematch Wireless RGB Gaming Controller oraz słuchawki Airlite Fit Wired Gaming Headset – Mario Star.




Turtle Beach odpowiada nowymi akcesoriami dla graczy

źródło: Info Prasowe / Turtle Beach
Komentarzy: 0



Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych czytelnik serwisu IN4.pl.