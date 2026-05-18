Turtle Beach prezentuje Pacific Skyline Wireless Controller

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Turtle Beach zaprezentował bezprzewodowy kontroler Pacific Skyline przeznaczony do konsoli Xbox, komputerów PC i urządzeń z systemem Android, którego wygląd inspirowany jest panoramą San Diego oraz kalifornijskim wybrzeżem, czyli miejscem, gdzie powstała ta marka gamingowa. Pacific Skyline Wireless Controller łączy pastelową stylistykę inspirowaną wybrzeżem Kalifornii z gamingową funkcjonalnością Turtle Beach. Sylwetki palm, delikatne kolory i sześć konfigurowalnych stref RGB podświetlają ukrytą panoramę San Diego, nadając kontrolerowi wyrazisty, wakacyjny charakter.







Za efektownym wyglądem idą rozwiązania stworzone z myślą o precyzyjnej i wygodnej rozgrywce. Kontroler oferuje wysokiej klasy drążki TMR, podwójne silniki wibracyjne, spusty impulsowe, dwa mapowalne przyciski tylne oraz bezprzewodową łączność z konsolami Xbox i komputerami z Windows 10/11 przez dołączony nadajnik USB. Obsługuje także Bluetooth dla urządzeń z Androidem.



Pacific Skyline Wireless Controller jest już dostępny wyłącznie na TurtleBeach.com w cenie 89.99 euro.





























źródło: Info Prasowe - Turtle Beach