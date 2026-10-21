Turtle Beach prezentuje flagowy pad Stealth Ultra II

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Turtle Beach zaprezentował Stealth Ultra II – nowy flagowy kontroler bezprzewodowy dla graczy Xbox i PC. Urządzenie wyposażono w ekran dotykowy do zarządzania ustawieniami, precyzyjne drążki TMR z technologią GateShift oraz cztery programowalne przyciski. Na PC kontroler oferuje częstotliwość raportowania sięgającą 8000 Hz w trybie przewodowym. Stealth Ultra II to następca flagowego kontrolera Turtle Beach, zaprojektowany z myślą o graczach oczekujących dużej precyzji, szybkiej reakcji i szerokich możliwości personalizacji. Nowy model łączy zaawansowane rozwiązania znane z profesjonalnych kontrolerów gamingowych z funkcjami pozwalającymi dopasować urządzenie do różnych gatunków gier i indywidualnych preferencji użytkownika.







Kontroler otrzymał oficjalną licencję Xbox i jest kompatybilny z konsolami Xbox Series X|S, Xbox One, komputerami PC, urządzeniami mobilnymi z Androidem oraz obsługującymi Bluetooth telewizorami Smart TV.



Nawet 8000 Hz i drążki odporne na drift

Jedną z najważniejszych nowości Stealth Ultra II są drążki analogowe AntiDrift TMR, które zastąpiły stosowane w poprzedniej generacji czujniki wykorzystujące efekt Halla. Nowa technologia magnetyczna zapewnia większą czułość i potencjalnie dokładniejszy odczyt ruchów przy niższym zużyciu energii, jednocześnie ograniczając ryzyko występowania driftu, czyli niepożądanego rejestrowania ruchu. Dodatkowo zastosowano technologię GateShift, umożliwiającą szybkie przełączanie się pomiędzy trzema profilami pracy drążków. Gracz może dostosować m.in. ich charakterystykę i wirtualny obszar ruchu, wybierając ustawienia odpowiadające konkretnemu gatunkowi gry – na przykład stosując różne preferencje w strzelankach, grach sportowych i wyścigowych.



Na PC Stealth Ultra II oferuje częstotliwość raportowania do 8000 Hz w czasie połączenia przewodowego oraz do 1000 Hz w trybie bezprzewodowym 2.4 GHz. Wysoka częstotliwość przesyłania informacji o stanie kontrolera pozwala ograniczyć opóźnienie między wykonaniem ruchu, a zarejestrowaniem go przez komputer.



Ekran dotykowy zamiast przeklikiwania ustawień

Charakterystycznym elementem Stealth Ultra II jest umieszczony na środku kontrolera kolorowy ekran dotykowy Connected Command Display. Pozwala on zmieniać ustawienia bez konieczności wychodzenia z gry lub uruchamiania dodatkowego oprogramowania. Z poziomu wyświetlacza można m.in. konfigurować przypisanie przycisków, czułość drążków, martwe strefy, ustawienia spustów czy podświetlenie RGB. Kontroler umożliwia zapisanie trzech profili w pamięci urządzenia, co pozwala szybko przełączać się pomiędzy konfiguracjami przygotowanymi do różnych gier. Dodatkowe możliwości personalizacji zapewnia aplikacja Turtle Beach Swarm II dostępna na Xbox i PC.



Cztery dodatkowe przyciski, regulowane spusty i funkcja Pro-Aim

Stealth Ultra II wyposażono w cztery programowalne przyciski umieszczone z tyłu obudowy. Dzięki nim gracze mogą wykonywać wybrane akcje bez odrywania kciuków od drążków analogowych. Kontroler oferuje również trzystopniową regulację skoku spustów. Można wybrać bardzo krótki skok, przydatny podczas szybkiego oddawania strzałów, ustawienie pośrednie lub pełny zakres ruchu, który sprawdzi się np. przy precyzyjnym kontrolowaniu gazu i hamulca w grach wyścigowych. Dodatkowo funkcja Pro-Aim Focus Mode pozwala chwilowo zmniejszyć czułość drążka, ułatwiając precyzyjne celowanie. Z kolei przyciski wykorzystujące mikroprzełączniki zapewniają wyraźną, wyczuwalną reakcję na naciśnięcie. Stealth Ultra II oferuje także złącze audio 3.5 mm na kontrolerze i rozwiązania dźwiękowe Turtle Beach, w tym Superhuman Hearing, które pozwala lepiej wyeksponować wybrane odgłosy w grach, np. kroki przeciwników. Nie zabrakło również konfigurowalnego podświetlenia RGB.



Do 34 godzin grania i stacja ładowania w zestawie

Stealth Ultra II obsługuje bezprzewodową łączność 2.4 GHz za pośrednictwem dołączonego nadajnika USB oraz Bluetooth do współpracy z kompatybilnymi urządzeniami. Kontroler zapewnia do 12 godzin działania przy standardowych ustawieniach. Po aktywowaniu trybów oszczędzania energii Eco czas pracy może wydłużyć się nawet do 34 godzin. Rzeczywisty wynik zależy m.in. od konfiguracji ekranu i sposobu użytkowania. W zestawie znajduje się stacja szybkiego ładowania Rapid Charge Dock oraz twarde etui. Jego konstrukcja umożliwia ładowanie kontrolera bez konieczności wyjmowania go ze środka.



Cena i dostępność

Turtle Beach Stealth Ultra II jest już dostępny w przedsprzedaży na oficjalnej stronie producenta. Premierę zaplanowano na 12 listopada 2026 roku. Sugerowana cena detaliczna kontrolera wynosi 199.99 euro.



























źródło: Info Prasowe - Turtle Beach