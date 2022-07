Uniwersalne monitory AOC V5 z USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka AOC wprowadza do sprzedaży sześć nowych monitorów kierowanych do użytkowników domowych. Modele z nowej serii V5 pracują z rozdzielczościami Full HD lub Quad HD i każdy z nich został wyposażony w możliwość dokowania przez złącze USB-C. Na debiut serii AOC V5 składają się dwa monitory 23,8-calowe, trzy 27-calowe oraz jeden 31,5-calowy. Najmniejsze z nowych propozycji są modele 24V5C oraz 24V5CE. Wraz z

27-calowymi 27V5C oraz 27V5CE cechują się rozdzielczością Full HD. Z kolei Q27V5C oraz największy Q32V5CE są modelami Quad HD.







Wszystkie nowe modele oparto na matrycach typu IPS. Wyjątkiem jest ekran 31,5-calowy, w którym zamontowano matrycę typu VA. IPS zapewnia nieco szersze kąty widzenia, a VA mocniejszy kontrast. Obie technologie wyświetlają obraz lepszej jakości od popularnych matryc typu TN. Wyświetlacze, których nazwa kończy się literą C, dopełnia regulowana podstawa. Umożliwia ona dostosowanie pochylenia i wysokości panelu, jego obrót oraz ustawienie w trybie portretowym. Modele z oznaczeniem CE opierają się na podstawie, która pozwala jedynie na zmianę pochylenia. Monitory z linii V5 mogą też zostać zamocowane przy pomocy montażu VESA 100 x 100.



Stacja dokująca USB-C

Oprócz czteroportowego koncentratora USB każdy z nowych monitorów został wyposażony w złącze USB-C. Dzięki zastosowaniu protokołu DisplayPort Alt Mode można nim przesyłać nie tylko dane ale też sygnał obrazu. Ponadto port USB-C wspiera ładowanie Power Delivery z energią 65 W. Takie połączenie pozwala na używanie monitora w charakterze stacji dokującej dla laptopów. Po podłączeniu jednego przewodu USB-C nastąpi ładowanie urządzenia, sygnał obrazu będzie wysyłany do monitora, a dane z urządzeń podłączonych do koncentratora, np. myszy i klawiatury, będą odbierane przez notebook.



Granie po godzinach

Monitory AOC V5 sprawdzą się nie tylko w pracy, ale również w rozrywce. Odświeżanie obrazu każdego z nich wynosi 75 Hz, a czas reakcji pikseli GtG jest na poziomie 4 ms. Ponadto nowe wyświetlacze wspierają technologię Adaptive-Sync, która minimalizuje rozrywanie obrazu. Szybsze, względem standardowego, odświeżanie połączone z technologią synchronizacji obrazu pozwala na wyższy komfort rozgrywek, szczególnie w dynamicznych grach.



Ceny i dostępność

Monitory z serii AOC V5 wejdą do sprzedaży w tym miesiącu w sugerowanych cenach detalicznych:

• 24V5C – 1249 PLN

• 24V5CE – 1109 PLN

• 27V5C – 1389 PLN

• 27V5CE – 1289 PLN

• Q27V5C – 1759 PLN

• Q32V5CE – 1849 PLN



Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.











Źródło: Info Prasowe / AOC