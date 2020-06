VALORANT - pierwszoosobowa strzelanka taktyczna 5 na 5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Riot Games potwierdził dziś, że VALORANT, wyczekiwana pierwszoosobowa strzelanka taktyczna 5 na 5, jest już dostępna na całym świecie, debiutując na czas mimo globalnej pandemii. Gracze z większości regionów świata mogą już założyć konto VALORANT i bezpłatnie pobrać grę na komputery PC. Przy okazji premiery, twórcy wkrótce udostępnią zwiastun premierowy zatytułowany Szturmowcy. VALORANT to gra sieciowa z doskonale odwzorowanym strzelaniem, różnorodnym arsenałem, agentami o unikatowych umiejętnościach i z mapami stworzonymi z myślą o rywalizacji, zapewniającymi tysiące godzin rozgrywki.







VALORANT stawia naprzeciw siebie dwie drużyny złożone z pięciu graczy, które próbują wygrać starcie między atakującymi a obrońcami, gdzie do zwycięstwa potrzeba 13 z 24 rund. VALORANT jest grą darmową, zoptymalizowaną w taki sposób, by mogli ze sobą rywalizować gracze posiadający PC zarówno w mocnych, jak i słabszych konfiguracjach (informacje o minimalnych wymaganiach sprzętowych dostępne na stronie VALORANT). Wykorzystanie najwyższej jakości serwerów i globalnej infrastruktury oraz odpowiednia technologia do walki z oszustami świadczą o tym, że Riot Games chce zachować najważniejsze zasady taktycznych strzelanek i zadbać o uczciwą rozgrywkę.



Rekordowa zamknięta beta

Po rozpoczęciu fazy zamkniętych testów beta w kwietniu 2020 r. VALORANT szybko zyskał status faworyta wśród sympatyków pierwszoosobowych strzelanek na całym świecie. Gra przeszła do historii już pierwszego dnia, notując rekordową oglądalność — łącznie 34 milionów godzin oglądania jednego dnia i ponad 1,7 miliona widzów jednocześnie. Tylko finał Mistrzostw Świata 2019 w League of Legends zgromadził większą widownię. Przez dwa miesiące zamkniętej bety VALORANT codziennie do gry logowało się średnio 3 miliony graczy. Fani okazali też swój entuzjazm, oglądając streamy z zamkniętej fazy beta VALORANT przez ponad 470 milionów godzin w serwisie Twitch, najpopularniejszej na świecie platformie i zarazem społeczności sympatyków gier wieloosobowych, oraz AfreecaTV, koreańskim serwisie z transmisjami strumieniowymi.



Niespotykana dotychczas jakość i infrastruktura serwerowa

VALORANT będzie działać na serwerach z tickrate’em na poziomie 128, za darmo i dla wszystkich. Ponadto, serwery VALORANT dokonują upsamplingu wszystkich ruchów do 128 FPS-ów. To oznacza, że nawet lagujący gracze z gorszym połączeniem internetowym zostaną automatycznie przeskalowani, aby pojawić się na ekranach innych z płynnością 128 klatek na sekundę. Ponadto Riotowi zależy, aby utrzymać ping poniżej 35 milisekund w przypadku co najmniej 70% graczy na całym świecie, co będzie możliwe dzięki współpracy z dostawcami usług internetowych, której efektem jest „Riot Direct”. Dzięki temu rozwiązaniu VALORANT wykorzystuje infrastrukturę sieciową z „punktami dostępowymi” we wszystkich największych miastach świata. Może ona naprawiać zerwane połączenia, równoważyć obciążenie tych najczęściej używanych i dodawać nowe obwody, które będą mogły obsłużyć jeszcze więcej graczy w przyszłości (a więc w razie potrzeby wartość 70% jeszcze wzrośnie).



Walka z oszustami i własny system ich wykrywania

Riot stworzył własną platformę do walki z oszustami, która od samego początku stanowiła integralną część gry. Vanguard to narzędzie do wykrywania oszustw, a jednocześnie pozwalające nieustannie rozwijać kolejne metody wykrywania i natychmiastowego banowania cheaterów. Każda rozgrywka, w której znajdzie się oszust, zostanie natychmiast zakończona, a żaden z pozostałych graczy nie poniesie konsekwencji.



Szczegółowe informacje o VALORANT, oraz możliwość pobrania darmowej gry, znajdziecie na www.PlayVALORANT.com/pl-pl.

















