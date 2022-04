VIPER Gaming zapowiada moduły pamięci VIPER VENOM DDR5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

VIPER, marka firmy PATRIOT, ogłasza premierę nowej, wysokowydajnej pamięci DDR5 VIPER VENOM w wersji RGB i bez podświetlenia. Moduły pamięci VIPER VENOM DDR5 zapewniają zawrotne prędkości od 4800MHz do 6200MHz. Zestawy, dedykowane entuzjastom sprzętu komputerowego i zapalonym graczom, oferowane są w pojemnościach od 16 GB do 32 GB, a ich konstrukcja wyróżnia się ekskluzywnym rozpraszaczem ciepła VENOM oraz opcjonalnym podświetleniem RGB. Moduły VIPER VENOM RGB DDR5 mają stylową konstrukcję ze strukturą łączącą pasek LED i osłonę termiczną. Podświetlenie RGB to całkowicie nowy design ze zaktualizowanym oprogramowaniem do synchronizacji i efektami świetlnymi.







Unikalna architektura DDR5 ma wbudowaną regulację napięcia w oparciu o odblokowany układ scalony do zarządzania energią (PCIM) i wykrywania obecności szeregowej (SPD HUB),co zapewnia jednoczesne monitorowanie, ochronę progową i inteligentną kontrolę napięcia w celu uzyskania wszechstronnej kontroli napięcia.



Co więcej, funkcja ECC na chipie wykonuje aktywną korekcję błędów, aby poprawić integralność danych oraz zwiększyć wydajność i stabilność. Każdy moduł jest zbudowany z dziesięciowarstwowego laminatu, aby zapewnić doskonałą integralność sygnału i niezrównaną stabilność, a wysokość modułów dostosowano do większości dostępnych na rynku coolerów procesora.



Pamięci VIPER VENOM DDR5 na ten moment są dostępne w 2 wariantach:

Viper RGB VENOM PVVR532G620C40K - 32GB(2x16GB), 6200MHz, XMP 3.0, 40-40-40-76, 1.35V - ok. 1660 PLN (MSRP)

Viper VENOM PVV532G620C40K - 32GB(2x16GB), 6200MHz, XMP 3.0, 40-40-40-76, 1.35V - ok. 1560 PLN (MSRP)



Pozostałe modele będą dostępne na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2022.



































Źródło: Info Prasowe / Patriot