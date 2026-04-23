Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Podróżowanie to coś więcej niż tylko zwiedzanie - to spotkania z ludźmi, poznawanie smaków i chłonięcie lokalnej kultury. Jednak co zrobić, gdy bariera językowa odbiera nam pewność siebie? Vasco Electronics przedstawia model M4: podręcznego elektronicznego tłumacza, który sprawia, że świat staje się dostępny dla każdego, bez względu na znajomość języków obcych. Wygoda użytkowania, prostota interfejsu i gwarancja działania na niemal całym świecie - to kluczowe cechy nowego rozwiązania Vasco - polskiej marki, która jest światowym liderem technologii tłumaczeniowych. Elektroniczny tłumacz, korzystając z najnowszych technologii i rozwiązań AI, pozwala na tłumaczenie w czasie rzeczywistym mowy, zdjęć i tekstów.







Ciekawość świata bez daty ważności

Prawdziwa przygoda zaczyna się tam, gdzie kończą się utarte szlaki. Vasco Translator M4 został zaprojektowany z myślą o osobach, które cenią sobie niezależność i chcą czuć się pewnie w każdym zakątku globu. To nie jest kolejny skomplikowany gadżet. To urządzenie, które pozwala zrozumieć drugiego człowieka, a nie tylko suchy komunikat. Ważący zaledwie 106 gramów tłumacz staje się nieocenionym towarzyszem, który mieści się w każdej kieszeni.



Internet na zawsze - bez abonamentu i dodatkowych kosztów

Tym, czym wyróżnia się Vasco Translator M4 na tle popularnych aplikacji mobilnych, jest zero dodatkowych opłat. Urządzenie ma zapewniony dostęp do internetu do tłumaczeń, który działa dożywotnio w prawie każdym zakątku świata. Jego użytkownik zapomina zatem o szukaniu Wi-Fi, kupowaniu lokalnych kart SIM czy obawach związanych z kosztami roamingu. Po prostu włącza urządzenie i rozmawia. Tłumacz jest gotowy do pracy natychmiast po wyjęciu z pudełka - bez skomplikowanych konfiguracji i instalowania aplikacji. Design i jakość wykonania to kolejna mocna strona translatora Vasco. Głośniki są na tyle funkcjonalne, że bez problemu usłyszymy tłumaczenie nawet na środku głośnego bazaru czy przy ruchliwej ulicy. Wielkim plusem jest fizyczny przycisk - ci, którzy nie przepadają za klikaniem w ekran dotykowy, z pewnością docenią to rozwiązanie. Jasna dioda LED potwierdzi, w którym momencie urządzenie wysłuchuje naszych słów, więc nie ma mowy o pomyłce. Do tego pełna personalizacja ekranu: tryb pełnoekranowy czy inwersja kolorów sprawiają, że wszystko widać jak na dłoni, niezależnie od pogody czy oświetlenia.



Szybkość, wygoda i płynność rozmowy

Dzięki inteligentnemu trybowi automatycznemu, konwersacja z mieszkańcem Tokio czy Rzymu staje się całkowicie naturalna. W takiej sytuacji, po wyborze pary języków, translator sam rozpoznaje język rozmówcy, pozwalając na płynną wymianę zdań. Użytkownik może wybrać tempo odtwarzania tłumaczenia, uruchomić filtr wulgaryzmów oraz wrócić do zapisów przetłumaczonych rozmów. Wykorzystanie ponad 10 silników tłumaczeniowych gwarantuje najwyższą precyzję tłumaczenia (dokładność na poziomie 99%), co pozwala uniknąć niezręcznych pomyłek i buduje autentyczne porozumienie. Sama zaś liczba obsługiwanych języków (86 w tłumaczu mowy) sprawia, że z M4 porozumiemy się bez problemu z ponad 90% populacji świata. Dzięki tłumaczowi zdjęć i tekstów, jednym kliknięciem zrozumiemy menu w egzotycznej restauracji, rozkład jazdy czy tablice informacyjne.



Vasco Translator M4 jest już w sprzedaży w sklepie internetowym vasco-translator.pl i salonach stacjonarnych marki.

































źródło: Info Prasowe - Vasco