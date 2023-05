Vectra prezentuje TV Smart 4K BOX PVR

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Vectra wprowadza na rynek nowy dekoder z nagrywarką cyfrową TV Smart 4K BOX PVR, łączący w sobie zaawansowane rozwiązania technologiczne, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów, a także dwie metody nagrywania. Urządzenie umożliwia nagrywanie programów i filmów zarówno na wbudowanym dysku twardym, jak i w chmurze, dając użytkownikom niezrównaną swobodę i elastyczność w korzystaniu z telewizji cyfrowej. Dekoder TV Smart 4K BOX PVR to najnowsza propozycja Vectry dla klientów, którzy chcą korzystać ze wszystkich zalet oferty innowacyjnego dekodera TV Smart 4K BOX, ale chcą mieć dodatkowo możliwość zapisywania programów telewizyjnych na lokalnym, wbudowanym nośniku.







Oprócz tego, skorzystają z tych samych funkcji, w tym dostępnej na różnych urządzeniach aplikacji TV Smart GO, nagrywania w chmurze, Catch-up TV, Restart TV, wideo na żądanie (VOD) czy szerokiej gamy dodatkowych aplikacji. Od teraz abonenci Vectry mogą, w zależności od posiadanego dekodera, wybrać dowolną opcję nagrywania: przy pomocy TV Smart 4K BOX PVR – w chmurze lub na wbudowanym dysku, na którym użytkownicy mogą nagrywać ulubione treści bez ograniczeń i przechowywać je bez czasowego limitu lub w wypadku TV Smart 4K BOX ­– w chmurze lub na podpiętym dysku zewnętrznym. Dzięki tym różnorodnym możliwościom nagrywania każdy decydujący się na wybór usług operatora może znaleźć nagrywarkę dostosowaną do swoich potrzeb.



Nowy dekoder z wbudowanym dyskiem twardym został zaprojektowany z myślą o tych, którzy szukają funkcjonalności nagrywarki na najwyższym poziomie. Urządzenie pozwala nagrywać programy na każdym kanale bez ograniczeń oraz mieć bezterminowy dostęp do nagranych filmów i seriali do odtworzenia na dekoderze TV Smart 4K BOX PVR. Co więcej, nowy dekoder wyposażony jest w złącze do odbioru cyfrowej telewizji kablowej (DVB-C), ma również jednak klasyczne złącze antenowe oraz może służyć do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T2). Dodatkowo, umożliwia podłączenie zewnętrznych urządzeń, np. kontrolerów poprzez Bluetooth 5.0. Z Internetem łączy się dzięki wbudowanemu WiFi (2.4 GHz oraz 5 GHz) lub tradycyjnym kablem Ethernet. Korzysta z tej samej, znanej już i cenionej aplikacji, opartej o system operacyjny Android TV. Dzięki temu klienci mogą uruchamiać aplikacje za pomocą komend głosowych, przesyłać obraz z urządzenia mobilnego na dekoder bez użycia dodatkowych kabli (Chromecast), instalować aplikacje dla Android TV (w tym gry, np. serwis Blacknut), czy olbrzymią liczbą serwisów streamingowych (w tym YouTube, Netflix, Amazon Prime, Viaplay, HBO Max, TIDAL, Player i wiele innych) albo oglądać programy emitowane w przeszłości (Catch-up TV) lub jeszcze trwające (Restart TV). Wszystko to w zachwycającej jakości nawet 4K HDR oraz z dźwiękiem w standardzie Dolby Vision.



Wbudowany w TV Smart 4K BOX PVR dysk (o pojemności 1 TB) pozwala nagrać ponad 200 godzin filmów lub programów telewizyjnych jakości HD. Dekoder umożliwia jednoczesne nagrywanie dwóch programów na wbudowanym dysku. Nagrania zlecone na dekoderze TV Smart 4K BOX PVR są zapisywane i zarządzane z poziomu urządzenia. Dodatkowo, użytkownik z poziomu aplikacji lub przeglądarki ma możliwość nagrywania aż do pięciu programów w chmurze. Wszystkimi zapisanymi treściami użytkownicy zarządzać mogą z poziomu menu urządzenia, natomiast nagraniami zleconymi w chmurze również za pomocą aplikacji TV Smart GO, dostępnej na urządzenia mobilne, takie jak smartfony czy tablety, wyposażone w system operacyjny Android lub iOS oraz telewizory, oparte o system Android TV lub TIZEN. Dzięki temu klienci Vectry zyskują pełną kontrolę i wygodę korzystania z oferty operatora.



TV Smart 4K BOX PVR jest już dostępny w ramach każdej oferty łączącej Internet i telewizję, np. 450 Mb/s oraz pakiet Złoty obejmujący 139 kanałów telewizyjnych w cenie 99.99 PLN/mies. lub oferty Internetu światłowodowego o prędkości do 600 Mb/s z 177 kanałami telewizyjnymi (w ramach pakietu Platynowego) za 119.99 PLN/mies. We wszystkich wymienionych ofertach obowiązuje dwudziestoczteromiesięczny okres zobowiązania oraz opłata jednorazowa w wysokości 69.99 PLN. TV Smart 4K BOX PVR jest również dostępny dla dotychczasowych abonentów, którzy otrzymają możliwość wymiany posiadanego dekodera na nowe urządzenie.























Źródło: Info Prasowe / Vectra