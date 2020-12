Ventum VT4 - obudowa w czterech wariantach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rodzinę obudów Ventum VT4 wyróżnia bardzo wysoki przepływ powietrza zapewniony przez otwarty przedni panel, a także wysokociśnieniowe wentylatory – nawet cztery sztuki w wersjach VT4V. Unikalną zaletą jest także możliwość zamontowania zintegrowanego zestawu chłodzenia cieczą (AIO) nawet w rozmiarze 280 mm na górze obudowy – niezależnie od wysokości zastosowanych pamięci RAM. W skład rodziny VT4 wchodzą: Ventum VT4 TG z panelem bocznym ze szkła hartowanego, Ventum VT4V TG z pakietem czterech wentylatorów, Ventum VT4V Evo TG ARGB także z czterema wentylatorami, ale z podświetleniem LED ARGB, jak również – rodzynek w ofercie – Ventum VT4V Evo TG ARGB White czyli wersja biała ze zjawiskowymi wentylatorami Pulsar HP ARGB 120 mm CF.







Wszystkie obudowy z rodziny Ventum VT4 bazują na przestronnej strukturze, która pomieści karty graficzne długie na 345 mm, a powietrzny system chłodzenia procesora o wysokości 159 mm. Układ chłodzenia cieczą (AIO) w rozmiarze 240 lub 280 mieści się bezkolizyjnie na górze obudowy lub jej przodzie. Dostęp świeżego powietrza zapewnia przewiewny front z licznymi otworami o średnicy 0,9 mm. Tym samym Ventum VT4 sprawdzi się jako podstawa nawet dla bardzo wydajnych komputerów wyposażonych np. w 12-rdzeniowe, wysokotaktowane procesory oraz nowoczesne karty graficzne z podwyższonym TDP i rozbudowanym układem chłodzenia.



Dla użytkowników preferujących białą stylistykę stanowiska komputerowego przygotowana została atrakcyjnie wyglądająca obudowa Ventum VT4V Evo TG ARGB White. Intensywny biały lakier znalazł się na niemal każdym widocznym jej elemencie: wewnętrznej strukturze, przednim panelu, jak i górnym filtrze przeciwkurzowym. Uroku dodają też, zarezerwowane dla tego modelu, wentylatory Pulsar HP ARGB 120 mm CF, których nawet ramki przepuszczają światło, co w połączeniu z białym kolorem obudowy tworzy niepowtarzalny efekt.



Odpowiedni przepływ powietrza przez obudowę jest niezbędny dla zapewnienia niskich temperatur zainstalowanych we wnętrzu komponentów. Wentylację wzmagają wysokociśnieniowe wentylatory SilentiumPC: Sigma HP, Stella HP oraz Pulsar HP, których maksymalna prędkość obrotowa wynosi 1200 obr./min. Zapewniają one nie tylko wysoki przepływ powietrza, ale także sprawdzą się na gęstej chłodnicy zestawu AIO, co podnosi ich uniwersalność. Liczba i rodzaj zainstalowanych wentylatorów zależy od wersji obudowy: od dwóch do czterech, z opcją montażu w sumie ośmiu:



• Ventum VT4 TG: 2 × Sigma HP 120 mm CF (z przodu oraz z tyłu),

• Ventum VT4V TG: 4 × Sigma HP 120 mm CF (z przodu oraz z tyłu),

• Ventum VT4V Evo TG ARGB: 4 × Stella HP ARGB 120 mm CF (z przodu oraz z tyłu),

• Ventum VT4V Evo TG ARGB White: 4 × Pulsar HP ARGB 120 mm CF (z przodu oraz z tyłu),



Odbieraniem energii cieplnej z procesora może zająć się wysoki na 159 mm układ chłodzenia powietrznego lub zestaw chłodzenia cieczą (All-In-One – AIO). W drugim wariancie, jego chłodnica może być umieszczona z przodu (240 lub 280 mm) lub na górze (240 lub 280 mm). AIO 120 mm zmieści się także na tylnej ściance obudowy. Top Ventum VT4 został podniesiony na tyle, by podwieszona pod nim chłodnica AIO mijała się z płytą główną, a więc i zainstalowanymi na niej modułami pamięci RAM. Tym samym mogą być one niemalże dowolnie wysokie i ich ewentualne podświetlenie LED nie będzie przesłaniane przez układ chłodzenia cieczą.



System wentylacji obudów Ventum VT4 można rozbudować do maksymalnie 8 wentylatorów 120 mm (trzy z przodu, dwa na górze, jeden z tyłu oraz dwa na osłonie dolnej komory). Wentylatory w rozmiarze 140 mm zmieszczą się w liczbie dwóch z przodu obudowy, a także kolejnych dwóch na jej górze.



Przed dostawaniem się zabrudzeń do wnętrza komputera chroni zestaw filtrów przeciwkurzowych – pod zasilaczem oraz na topie obudowy, wygodnie mocowane z użyciem magnesów – oraz specjalnie zaprojektowany przedni panel z niewielkimi otworami o średnicy wynoszącej około 0,9 mm. Wystarczy go przetrzeć ściereczką, by zdjąć z niego wyłapaną warstwę kurzu. Powietrze może swobodnie przepływać przez te otwory, co skutecznie obniża temperaturę podzespołów zamontowanych we wnętrzu obudów Ventum VT4.



Miejsce na dyski twarde oraz nośniki SSD

W dolnej komorze oraz zatoce serwisowej obudów Ventum VT4 przewidziano miejsce na dwa dyski 3,5” – montowane z użyciem śrub z gumą redukującą wibracje – oraz trzy nośniki 2,5” przykręcane do przegrody, na jej tylnej stronie w specjalnych szynach.



USB i audio

Górny panel wejść/wyjść składa się z dwóch portów USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), portów audio (dla słuchawek oraz mikrofonu) jak i przycisków POWER i RESET. W wariantach z podświetleniem – Ventum VT4V Evo TG ARGB oraz w wersji White – przycisk RESET służyć może za przełącznik trybów podświetlenia.



Ventum VT4V z doskonałą wentylacją – „V”

Aż trzy warianty obudowy Ventum VT4 opisane są dodatkowym oznaczeniem „V”, które wskazuje nie tylko na przedni panel o bardzo wysokim przepływie powietrza, ale także na obecność przynajmniej czterech wentylatorów seryjnie zamontowanych we wnętrzu. Mowa o: Ventum VT4V TG (4 × Sigma HP 120 mm CF), Ventum VT4V Evo TG ARGB (4 × Stella HP ARGB 120 mm CF) oraz Ventum VT4V Evo TG ARGB White (4 × Pulsar HP ARGB 120 mm CF). Wszystkie obudowy z oznaczeniem VT4V wyposażone są w rozgałęziacz umożliwiający podłączenie wszystkich wentylatorów do jednego złącza w płycie głównej lub kontrolerze.



Ventum VT4V Evo TG ARGB oraz Ventum VT4V Evo TG ARGB White z systemem adresowalnego podświetlenia LED

Najbardziej rozbudowane wersje – obudowy SilentiumPC Ventum VT4V Evo TG ARGB oraz VT4V Evo TG ARGB White – wyposażone są w zespół czterech wentylatorów wysokociśnieniowych: Stella HP ARGB 120 mm CF (VT4V Evo TG ARGB) oraz Pulsar HP ARGB 120 mm CF (VT4V Evo TG ARGB White). Trzy z nich zamontowane są z przodu obudowy, zaś czwarty na tylnej jej ściance. Generują one nie tylko duży przepływ powietrza, ale także nadciśnienie, co pomaga utrzymać czystość we wnętrzu komputera. Do wymienionych obudów dołączony został zaawansowany kontroler adresowalnego podświetlenia LED – Nano-Reset ARGB – z kilkudziesięcioma trybami: różne efekty, zadane kolory. W zestawie znajduje się również rozdzielacz na w sumie 5 urządzeń ARGB oraz 5 wentylatorów, co umożliwia ich podłączenie do jednego gniazda w kontrolerze lub płycie głównej.



Kompatybilność systemu adresowalnego podświetlenia LED ARGB

Użytkownik może zdecydować o podłączeniu wentylatorów Stella HP ARGB 120 mm CF (Ventum VT4V Evo TG ARGB) lub Pulsar HP ARGB 120 mm CF (Ventum VT4V Evo TG ARGB White) bezpośrednio do płyty głównej, by z poziomu jej oprogramowania sterować podświetleniem. Kompatybilne płyty główne wyposażone są w 3-pinowe złącze ARGB w systemie 2+1. Mowa o następujących rozwiązaniach: ASRock Polychrome Sync, Asus Aura Sync oraz MSI Mystic Light. Gigabyte RGB Fusion 2.0 (wyłącznie w systemie 2+1 z jednym pustym wyprowadzeniem pomiędzy pinami) na większości płyt głównych tego producenta obsługiwany jest natywnie. Inne systemy adresowalnego oświetlenia również są obsługiwane, jeśli są kompatybilne z wymienionymi. Wystarczy końcówkę spiętych ze sobą przewodów ARGB wpiąć w odpowiednie złącze płyty głównej, a jej oprogramowanie umożliwi sterowanie kolorami i wzorami oświetlenia.



System adresowalnego podświetlenia LED ARGB (5 V) jest w pełni kompatybilny z innymi urządzeniami SilentiumPC ARGB. To m.in. zestawy zintegrowanego chłodzenia cieczą Navis Evo ARGB, coolery powietrzne z podświetleniem ARGB, paski LED Aurora Stripes ARGB, wentylatory Stella i Corona w systemie ARGB.



Przewidywane ceny:

• Ventum VT4 TG: 219 PLN

• Ventum VT4V TG: 239 PLN

• Ventum VT4V Evo TG ARGB: 299 PLN

• Ventum VT4V Evo TG ARGB White: 319 PLN



































Źródło: Info Prasowe / SilentiumPC