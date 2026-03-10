Verbatim - Płyty optyczne, czyli powrót do niezawodności

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Utrata danych rzadko wygląda jak spektakularna awaria. Częściej to proces: drobny błąd odczytu, plik, który „czasem się otwiera", aż w końcu ważne zasoby - dokumentacja projektowa, archiwum fotograficzne, nagrania - przestają być dostępne. Bez ostrzeżenia. Po prostu znikają. Odpowiedź zaczyna się od czegoś, czego większość użytkowników nigdy nie widzi: warstwy odbijającej w płycie optycznej. W przypadku płyt optycznych o niezawodności w dużej mierze decyduje warstwa odbijająca, która kieruje wiązkę lasera z powrotem do sensora napędu. Na rynku spotyka się głównie dwie opcje: aluminium (tańsze) oraz srebro (bardziej refleksyjne) - a to przekłada się na realne różnice w zapisie i odczycie.







Fundament trwałości: srebro zamiast aluminium

W testach porównawczych przytoczonych przez Verbatim nośniki z aluminium miały zauważalnie wyższe wskaźniki nieudanych nagrań: ponad 10% dla DVD-R w nowych napędach, a w starszych wartości rosły jeszcze bardziej. Płyty z warstwą srebrną osiągały wynik bez błędów w tych samych scenariuszach. Aluminium jest dodatkowo podatniejsze na utlenianie w warunkach wilgoci - zjawisko określane jako disc rot (korozja warstwy odbijającej) - co obniża refleksyjność i prowadzi do problemów z odczytem. To właśnie dlatego Verbatim stosuje srebrne warstwy odbijające, projektowane pod długoterminową niezawodność w połączeniu z warstwą zapisu AZO - opatentowanym barwnikiem organicznym o podwyższonej odporności na promieniowanie UV, który poprawia stabilność zapisu i ułatwia zachowanie niskiego poziomu błędów odczytu w czasie.



Jak sprawdzić jakość płyty i co mówią testy

Warstwę odbijającą można wstępnie rozpoznać „na oko": płyty ze srebrem są lekko półprzezroczyste, aluminiowe - nieprześwitujące. Do precyzyjnej oceny jakości zapisu służy wskaźnik PI error (PIE) - miara błędów na poziomie bajtu, gdzie za błąd uznaje się każdy wiersz bloku korekcji ECC z co najmniej jednym nieprawidłowym bajtem. Zgodnie ze specyfikacją ich łączna liczba w dowolnych 8 kolejnych blokach ECC nie powinna przekroczyć 280. Warto podkreślić, że wyniki takich testów odnoszą się do ciągłej ekspozycji na ekstremalne temperatury i wilgotność. Nie opisują typowych warunków przechowywania - pokazują, które nośniki zachowują stabilność zapisu przy skrajnych obciążeniach środowiskowych.



„Archiwum ma sens dopiero wtedy, gdy po latach da się je bezproblemowo odczytać. Nośniki optyczne Verbatim są rozwijane dokładnie pod ten scenariusz: nagraj, odłóż, wróć po latach." - Tomasz Branach, Sales Manager Poland & Baltics, Verbatim GmbH



Płyta jako sejf - rola cold storage w strategii backupu

Płyty optyczne nie zastępują chmury ani dysków twardych - uzupełniają je. W dojrzałej strategii backupu różne nośniki pełnią różne role: chmura i SSD zapewniają szybki dostęp i pracę bieżącą, HDD ułatwia wykonywanie kopii roboczych, a nośnik optyczny offline stanowi warstwę cold storage - odłączoną od sieci, odporną na wiele typowych scenariuszy awarii i incydentów cybernetycznych. W tym modelu płyta optyczna działa jak sejf: nie do codziennego użycia, lecz do przechowywania danych, których utrata jest nieakceptowalna.















źródło: Info Prasowe - Verbatim